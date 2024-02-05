Правительство Казахстана ушло в отставку

О причинах такого решения Токаева на данный момент ничего неизвестно

05 февраля 2024, 19:25, ИА Амител

Касым-Жомарт Токаев / Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 5 февраля, отправил правительство страны в отставку. Как сообщает "Лента.ру", министры будут исполнять обязанности до утверждения нового правительства.

Согласно документу, временно исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана назначен Роман Скляр. Ранее он занимал должность первого заместителя премьер-министра.

О причинах такого решения Токаева на данный момент ничего неизвестно. Отмечается, что указ вводится в действие со дня подписания. О сроках формирования нового правительства информации нет.

Отметим, что в сентябре 2023 года Токаев устроил массовые перестановки в кабмине страны. В конечном счете некоторые министры лишились работы, а часть перешла на другие посты.