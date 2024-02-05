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Правительство Казахстана ушло в отставку

О причинах такого решения Токаева на данный момент ничего неизвестно

05 февраля 2024, 19:25, ИА Амител

Касым-Жомарт Токаев / Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев / Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 5 февраля, отправил правительство страны в отставку. Как сообщает "Лента.ру", министры будут исполнять обязанности до утверждения нового правительства.

Согласно документу, временно исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана назначен Роман Скляр. Ранее он занимал должность первого заместителя премьер-министра.

О причинах такого решения Токаева на данный момент ничего неизвестно. Отмечается, что указ вводится в действие со дня подписания. О сроках формирования нового правительства информации нет.

Отметим, что в сентябре 2023 года Токаев устроил массовые перестановки в кабмине страны. В конечном счете некоторые министры лишились работы, а часть перешла на другие посты.

Комментарии 4

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Гость

21:10:14 05-02-2024

Так им и надо. Будут знать.

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Гость

22:33:45 05-02-2024

Я так понимаю, что превращение страны "К" во вторую страну "У" форсируется? Очень надеюсь ошибиться.

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Гость

13:25:44 06-02-2024

Гость (22:33:45 05-02-2024) Я так понимаю, что превращение страны "К" во вторую страну "... вы сначала посмотрите сеть и ленты, потом уже ошибайтесь тут. оспадееее

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Гость

08:45:10 06-02-2024

Демократия. Живут же люди .

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