Правительство Казахстана ушло в отставку
О причинах такого решения Токаева на данный момент ничего неизвестно
05 февраля 2024, 19:25, ИА Амител
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 5 февраля, отправил правительство страны в отставку. Как сообщает "Лента.ру", министры будут исполнять обязанности до утверждения нового правительства.
Согласно документу, временно исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана назначен Роман Скляр. Ранее он занимал должность первого заместителя премьер-министра.
О причинах такого решения Токаева на данный момент ничего неизвестно. Отмечается, что указ вводится в действие со дня подписания. О сроках формирования нового правительства информации нет.
Отметим, что в сентябре 2023 года Токаев устроил массовые перестановки в кабмине страны. В конечном счете некоторые министры лишились работы, а часть перешла на другие посты.
21:10:14 05-02-2024
Так им и надо. Будут знать.
22:33:45 05-02-2024
Я так понимаю, что превращение страны "К" во вторую страну "У" форсируется? Очень надеюсь ошибиться.
13:25:44 06-02-2024
Гость (22:33:45 05-02-2024) Я так понимаю, что превращение страны "К" во вторую страну "... вы сначала посмотрите сеть и ленты, потом уже ошибайтесь тут. оспадееее
08:45:10 06-02-2024
Демократия. Живут же люди .