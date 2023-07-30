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Правительство не поддержало проект КПРФ о выходе России из МВФ

В кабмине указали, в частности, что выход из состава МВФ и Всемирного банка несет риски для вложенных в них российских активов

30 июля 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Правительство России не поддержало законопроект КПРФ, который поставляет РФ выйти из состава Международного валютного фонда (МВФ), Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Как сообщает РИА Новости, в отзыве подчеркнули, что такое решение несет риски для вложенных со стороны РФ российских активов, говорится в заключении.

"Одностороннее решение о выходе из состава членов МВФ и Группы Всемирного банка связано со значительными рисками в части возврата вложенных в них российских активов, а также участия в других международных финансовых механизмах", – подчеркнули в кабминете министров отзыв правительства.

Также отмечается, что для российских властей МВФ и Группа Всемирного банка остаются для РФ крупнейшими площадками межгосударственного взаимодействия, развития экспертного потенциала, а также позволяют участвовать в глобальной повестке международного развития.

Комментарии 6

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Гость

16:09:15 30-07-2023

А зюганов всё или нет ?

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Гость

18:01:58 30-07-2023

Не ну про деньги вроде и так ясно, что все российское зарубежом изымают, ну нет мы все равно жрём.

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Гость

19:16:46 30-07-2023

Не для того страну столько лет разваливали и разворовывали, чтобы вот так, одномоментно, перестать это делать...

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Афиноген

08:47:13 31-07-2023

Получается мы в зависимости от этой жидовской организации?А на сколько она отвечает нашим интересам?Не они ли ,через своих функционеров,разматывают и разворовывают страну?

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Гость

11:00:32 31-07-2023

Правительство надеется, что всё будет по-прежнему, Чубайс на коне и прочее)))

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Пчела

14:45:34 31-07-2023

МВФ рекомендовал поднять пенсионный возраст, на заметку вам. Так же, именно рекомендации МВФ рулят всей этой пенсионной котовасией. Россия - суверенная держава. Поэтому Владимир Владимирович хозяин своему слову, сказал что против повышения, значит против.

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