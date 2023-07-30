Правительство не поддержало проект КПРФ о выходе России из МВФ

В кабмине указали, в частности, что выход из состава МВФ и Всемирного банка несет риски для вложенных в них российских активов

30 июля 2023, 14:15, ИА Амител

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Правительство России не поддержало законопроект КПРФ, который поставляет РФ выйти из состава Международного валютного фонда (МВФ), Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Как сообщает РИА Новости, в отзыве подчеркнули, что такое решение несет риски для вложенных со стороны РФ российских активов, говорится в заключении.

"Одностороннее решение о выходе из состава членов МВФ и Группы Всемирного банка связано со значительными рисками в части возврата вложенных в них российских активов, а также участия в других международных финансовых механизмах", – подчеркнули в кабминете министров отзыв правительства.

Также отмечается, что для российских властей МВФ и Группа Всемирного банка остаются для РФ крупнейшими площадками межгосударственного взаимодействия, развития экспертного потенциала, а также позволяют участвовать в глобальной повестке международного развития.