Правительство не поддержало проект КПРФ о выходе России из МВФ
В кабмине указали, в частности, что выход из состава МВФ и Всемирного банка несет риски для вложенных в них российских активов
30 июля 2023, 14:15, ИА Амител
Правительство России не поддержало законопроект КПРФ, который поставляет РФ выйти из состава Международного валютного фонда (МВФ), Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Как сообщает РИА Новости, в отзыве подчеркнули, что такое решение несет риски для вложенных со стороны РФ российских активов, говорится в заключении.
"Одностороннее решение о выходе из состава членов МВФ и Группы Всемирного банка связано со значительными рисками в части возврата вложенных в них российских активов, а также участия в других международных финансовых механизмах", – подчеркнули в кабминете министров отзыв правительства.
Также отмечается, что для российских властей МВФ и Группа Всемирного банка остаются для РФ крупнейшими площадками межгосударственного взаимодействия, развития экспертного потенциала, а также позволяют участвовать в глобальной повестке международного развития.
16:09:15 30-07-2023
А зюганов всё или нет ?
18:01:58 30-07-2023
Не ну про деньги вроде и так ясно, что все российское зарубежом изымают, ну нет мы все равно жрём.
19:16:46 30-07-2023
Не для того страну столько лет разваливали и разворовывали, чтобы вот так, одномоментно, перестать это делать...
08:47:13 31-07-2023
Получается мы в зависимости от этой жидовской организации?А на сколько она отвечает нашим интересам?Не они ли ,через своих функционеров,разматывают и разворовывают страну?
11:00:32 31-07-2023
Правительство надеется, что всё будет по-прежнему, Чубайс на коне и прочее)))
14:45:34 31-07-2023
МВФ рекомендовал поднять пенсионный возраст, на заметку вам. Так же, именно рекомендации МВФ рулят всей этой пенсионной котовасией. Россия - суверенная держава. Поэтому Владимир Владимирович хозяин своему слову, сказал что против повышения, значит против.