Правительство не поддержало проект об использовании ИИ в предвыборной агитации

В кабмине отметили, что применяемые в документе термины и понятия не соответствуют терминологии и понятийному аппарату федеральных законов

12 февраля 2024, 22:37, ИА Амител

Искусственный интеллект / Фото: unsplash.com

Кабмин не поддержал законопроект об использовании искусственного интеллекта в ходе предвыборной агитации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст отзыва.

В правительстве отметили, что применяемые в документе термины и понятия не соответствуют терминологии и понятийному аппарату федеральных законов "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". В пояснительной записке указывалось, что принятие закона позволит снизить расходы при проведении предвыборной агитации.

"Вместе с тем избирательное законодательство не содержит запрета на использование каких-либо программных продуктов для создания предвыборных агитационных материалов, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах", – отметили в кабмине.Напомним, что инициативу внесла группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по труду Ярославом Ниловым.