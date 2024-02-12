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Правительство не поддержало проект об использовании ИИ в предвыборной агитации

В кабмине отметили, что применяемые в документе термины и понятия не соответствуют терминологии и понятийному аппарату федеральных законов

12 февраля 2024, 22:37, ИА Амител

Искусственный интеллект / Фото: unsplash.com
Искусственный интеллект / Фото: unsplash.com

Кабмин не поддержал законопроект об использовании искусственного интеллекта в ходе предвыборной агитации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст отзыва.

В правительстве отметили, что применяемые в документе термины и понятия не соответствуют терминологии и понятийному аппарату федеральных законов "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". В пояснительной записке указывалось, что принятие закона позволит снизить расходы при проведении предвыборной агитации.

"Вместе с тем избирательное законодательство не содержит запрета на использование каких-либо программных продуктов для создания предвыборных агитационных материалов, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах", – отметили в кабмине.Напомним, что инициативу внесла группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по труду Ярославом Ниловым.

Комментарии 2

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Гость

23:43:49 12-02-2024

Правды забоялись ???

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гость

11:42:52 13-02-2024

А в чем проблемы? На агитаторах можно было бы экономить. ИИ не нужно миллионы платить, чтоб он всех уверял, кокой кандидат молодец как сейчас он наведет порядок, справедливость и прочие абстрактные вещи, которых не существует.

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