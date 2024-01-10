Правительство не поддержало увеличение выплат при рождении ребенка до 30 тыс. рублей
С такой инициативой выступали депутаты ЛДПР
10 января 2024, 11:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Правительство не поддержало законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР, предусматривающий увеличение пособия при рождении ребенка до 30 тысяч рублей. Об этом пишет "Лента.ру".
Авторы проекта объясняли его необходимость проблемой демографии в стране и рассчитывали, что в случае положительного решения инициатива вступит в силу с 1 июля.
Кабмин в ответ возразил отказом сразу по трем причинам:
- размер единоразового пособия и так подвергается ежегодной индексации;
- депутаты не предложили источников финансирования для увеличения выплат, а это нарушает Бюджетный кодекс России;
- также они никак не мотивировали выбор конкретной суммы увеличения пособия и не доказали его потенциальное влияние на рождаемость.
Отметим, что сумма единовременного пособия при рождении ребенка составляет 8 тысяч рублей (с учетом индексаций – 20,4 тыс. рублей).
20:34:49 11-01-2024
Надо было поднять до 50. Только болтают про пустые роддома. Ничего не случилось бы, если бы с десяток членовозов не купили для разных чл... Пешком надо, поближе к народу, и для здоровья полезно.