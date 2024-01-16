Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках об армии

Изменения касаются статьи о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, а также статьи о дискредитации ВС РФ

16 января 2024, 09:00, ИА Амител

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение депутатов "Единой России" о конфискации имущества по статье о фейках об армии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве.

Изменения касаются статьи о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК). Кроме того, комиссия одобрила предложение о конфискации имущества против нарушителей статьи о дискредитации армии, если действие было совершено из корыстных побуждений или по найму.

Законопроект ранее получил одобрение всех силовых структур. Авторы законопроекта предлагают отнести к деятельности против государства все преступления диверсионной направленности.

В сопроводительной документации к законопроекту говорится, что он не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе.