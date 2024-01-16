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Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках об армии

Изменения касаются статьи о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, а также статьи о дискредитации ВС РФ

16 января 2024, 09:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение депутатов "Единой России" о конфискации имущества по статье о фейках об армии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве.

Изменения касаются статьи о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК). Кроме того, комиссия одобрила предложение о конфискации имущества против нарушителей статьи о дискредитации армии, если действие было совершено из корыстных побуждений или по найму.

Законопроект ранее получил одобрение всех силовых структур. Авторы законопроекта предлагают отнести к деятельности против государства все преступления диверсионной направленности.

В сопроводительной документации к законопроекту говорится, что он не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе.

Армия Законопроекты

Комментарии 22

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Гость

09:07:49 16-01-2024

Цэ свобода и демократия !

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Гость

09:24:48 16-01-2024

Галкин замок успел продать. Тем более, как выяснилось, он и не виновен

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ыть

09:57:31 16-01-2024

Гость (09:24:48 16-01-2024) Галкин замок успел продать. Тем более, как выяснилось, он и ... С чего это вдруг Галкин стал белым и пушистым? Ему периодически кричат на концертах первую часть приветствия украинских нацистов, а он им в ответ вторую часть кричит. А эти самые нацисты потом в наших пацанов стреляют. Мож ты тоже как Галкин фейки решил распространять?

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Гость

10:15:52 16-01-2024

ыть (09:57:31 16-01-2024) С чего это вдруг Галкин стал белым и пушистым? Ему периодиче... 26 декабря СК не обнаружил оснований для возбуждения уголовного дела против Максима Галкина за фейки против ВС России, ты распространяешь фейк, что наш СК коррумпирован?

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ыть

15:58:53 16-01-2024

Гость (10:15:52 16-01-2024) 26 декабря СК не обнаружил оснований для возбуждения уголовн... Ну дык он при это не перестал быть иноагентом и впрямую поддерживает хохлов. При этом не распространяет фейки об армии России. Поэтому СК не возбудился. Разницы не видишь что ли? Оригинально

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Гость

10:20:11 16-01-2024

к сожалению вы не заметили другого! конфискация имущества назначается не логически - за экономические преступления, где преступник совершает своё злодеяние конкретно что бы обогатиться, а за политическое преступление, где нет прямого обогащения, а лишь косвенное, но элита тем самым показывает, что эффект от наказания за моральное преступление, увеличивается за счёт имущественной репрессии!

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Гость

10:38:38 16-01-2024

Гость (10:20:11 16-01-2024) к сожалению вы не заметили другого! конфискация имущества на... Нет в праве нормы, что конфискация только за экономическое, конфискация может быть орудия преступления или в пользу потерпевшего от преступления. В данном случае от такого деяния есть потерпевшие, логично было бы конфисковать в их пользу. Хотя даже представить не могу, кто может под это попасть, если даже Галкин по мнению СК не виноват

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Гость

11:09:32 16-01-2024

Гость (10:38:38 16-01-2024) Нет в праве нормы, что конфискация только за экономическое, ... Кто угодно. Вы же понимаете, что машина раскручена, и остановить ее уже не получится даже у того, кто ее запустил. Как думаете, почему наши депутаты так озабочены выдвижением всяких дурацких инициатив? Да они до одури боятся, что они следующие. Более того, истинным сторонником власти у нас может быть только человек вообще без политических взглядов. Потому что имея хоть какие-то, ты обязательно окажешься врагом - не сегодня, так завтра или послезавтра. Вы последнее высказывание Вассермана видели?)

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Гость

11:21:25 16-01-2024

Гость (11:09:32 16-01-2024) Кто угодно. Вы же понимаете, что машина раскручена, и остано... Кто угодно --- ни кто угодно, даже Галкин не попал

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Гость

11:29:56 16-01-2024

Гость (11:21:25 16-01-2024) Кто угодно --- ни кто угодно, даже Галкин не попал... Эм... Так значит, просто никто не дал отмашки. Наши законы давным-давно "оптимизированы" так, что посадить можно вообще любого. Последний шкандаль со "звездами" тому доказательство. Там засветился вице-президент МТС Мишин. Кто-то его уволил? Для МТС наступили какие-то последствия? Нет. Потому что именно "звездам" надо было показать, что лояльности для того, чтобы делать то, что они хотят, недостаточно. Показали. Так что если вы думаете, что лично вас сегрегация не коснется - это иллюзия.

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Гость

11:45:54 16-01-2024

Гость (11:29:56 16-01-2024) Эм... Так значит, просто никто не дал отмашки. Наши законы д... просто никто не дал отмашки -- так ни на кого отмашки не было. А Галкин - уже юридический прецедент, который будут использовать, невозможно будет объяснить, чем Иванов хуже

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Гость

12:08:07 16-01-2024

Гость (11:45:54 16-01-2024) просто никто не дал отмашки -- так ни на кого отмашки не был... 1) У нас не прецедентное право. 2) Наши суды по законам-то не судят, а вы хотите им что-то на словах объяснить? Нет, вы, конечно, можете верить в законы, право и прочие вещи, ваше право.

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Гость

12:50:34 16-01-2024

Гость (12:08:07 16-01-2024) 1) У нас не прецедентное право. 2) Наши суды по законам-то н... 1) У нас не прецедентное право. 2) Наши суды по законам-то не судят, --- 1) у нас не прецедентное право, в суде использовать прецеденты не обязаны, но имеют право. 2) Наши суды судят по законам, вы же не хотите распространять фейк

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Гость

13:28:49 16-01-2024

Гость (12:50:34 16-01-2024) 1) У нас не прецедентное право. 2) Наши суды по законам-то н... Ну вот видите) А вы говорите, что посадить нельзя и кто-то будет на что-то там смотреть и сравнивать)

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Гость

13:46:12 16-01-2024

Гость (13:28:49 16-01-2024) Ну вот видите) А вы говорите, что посадить нельзя и кто-то б... Ну вот видите, даже вы поняли, что пока никому ничего не сделали, только установили что Галкин не виноват. Пока только бла-бла-бла

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Гость

11:24:27 16-01-2024

Гость (11:09:32 16-01-2024) Кто угодно. Вы же понимаете, что машина раскручена, и остано... Да они до одури боятся, что они следующие --- даже здесь на амике никто не боится

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Гость

11:34:55 16-01-2024

Гость (11:24:27 16-01-2024) Да они до одури боятся, что они следующие --- даже здесь на ... Так здесь на Амике никто никому не нужен. Пока, по крайней мере. Понадобится показательная порка, и ситуация может измениться. Вы, я надеюсь, в курсе, что у нас давным-давно наказывают за посты и комментарии многолетней давности?) А люди у власти все на виду, вероятность попасть под раздачу при намеке на нелояльность куда как выше.

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Гость

11:43:28 16-01-2024

Гость (11:34:55 16-01-2024) Так здесь на Амике никто никому не нужен. Пока, по крайней м... давным-давно наказывают за посты и комментарии многолетней давности? --- многолетней давности это еще до, а значит никак с этим не связано. И как то ни очень то кого то притянули, пальцем грозили, было

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Гость

12:13:58 16-01-2024

Гость (11:43:28 16-01-2024) давным-давно наказывают за посты и комментарии многолетней д... длящееся преступление - не, не слышали?) Нет, вы можете и дальше носить розовые очки, ваше право.

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Гость

12:46:45 16-01-2024

Гость (12:13:58 16-01-2024) длящееся преступление - не, не слышали?) Нет, вы можете и да... Я не написал, что это не предусмотрено в законе, я написал, что с СВО это не связано, если было больше 2 лет назад

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Гость

11:49:13 16-01-2024

Гость (11:34:55 16-01-2024) Так здесь на Амике никто никому не нужен. Пока, по крайней м... здесь на Амике никто никому не нужен --- так на амике зато раз в 100 проще притянуть, чем Галкина, но никто этим не занимается. Никто никому не нужен и не только на амике

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Гость

11:44:31 16-01-2024

Правильное решение.Поджог пацанчик релейный шкаф на жд-получи 10 лет за диверсию.А родителей принудить покрыть ущерб.Главное,хорошо принформировать в СМИ,чтобы малолетние дебилы передумали получать за эти дела деньги из-за границы.

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