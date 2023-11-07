Правительство поддерживает инициативу об ужесточении наказания за преступления в Сети

Власти назвали подобные изменения "актуальными и заслуживающими внимания"

07 ноября 2023, 16:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Правительство поддерживает проект об ужесточении наказаний за распространение деструктивного контента в интернете, но его нужно доработать. Об этом сообщает "Интерфакс".

Инициатива предусматривает изменения в УК РФ, согласно которым демонстрация подготовки к совершению преступления станет отягчающим обстоятельством.

В отзыве на инициативу власти назвали ее актуальной и заслуживающей внимания.

При этом отмечается, что некоторые положения законопроекта требуют доработки.