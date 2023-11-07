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Правительство поддерживает инициативу об ужесточении наказания за преступления в Сети

Власти назвали подобные изменения "актуальными и заслуживающими внимания"

07 ноября 2023, 16:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Правительство поддерживает проект об ужесточении наказаний за распространение деструктивного контента в интернете, но его нужно доработать. Об этом сообщает "Интерфакс".

Инициатива предусматривает изменения в УК РФ, согласно которым демонстрация подготовки к совершению преступления станет отягчающим обстоятельством. 

В отзыве на инициативу власти назвали ее актуальной и заслуживающей внимания. 

При этом отмечается, что некоторые положения законопроекта требуют доработки. 

Законопроекты

Комментарии 4

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Гость

16:28:39 07-11-2023

Что, ещё не всё запретили.

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Гость

18:19:04 07-11-2023

Чебуреки вводите и не мучайтесь. Рабы.

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Гость

20:30:39 07-11-2023

В законах необходимо конкретно и понятно перечислять запрещенную к распространению информацию в Сетях. "Деструктивный контент" это контент против коррупции, воровства и разгильдяйства?

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Гость

07:25:23 08-11-2023

"Деструктивный контент" это контент против коррупции, воровства и разгильдяйства? ---- не только, многим, которые хотят, чтобы Россия сдохла, наоборот на самом деле нравится коррупции, воровство и разгильдяйство в России. Просто они говорят другое

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