Правительство поддерживает инициативу об ужесточении наказания за преступления в Сети
Власти назвали подобные изменения "актуальными и заслуживающими внимания"
07 ноября 2023, 16:21, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Правительство поддерживает проект об ужесточении наказаний за распространение деструктивного контента в интернете, но его нужно доработать. Об этом сообщает "Интерфакс".
Инициатива предусматривает изменения в УК РФ, согласно которым демонстрация подготовки к совершению преступления станет отягчающим обстоятельством.
В отзыве на инициативу власти назвали ее актуальной и заслуживающей внимания.
При этом отмечается, что некоторые положения законопроекта требуют доработки.
16:28:39 07-11-2023
Что, ещё не всё запретили.
18:19:04 07-11-2023
Чебуреки вводите и не мучайтесь. Рабы.
20:30:39 07-11-2023
В законах необходимо конкретно и понятно перечислять запрещенную к распространению информацию в Сетях. "Деструктивный контент" это контент против коррупции, воровства и разгильдяйства?
07:25:23 08-11-2023
"Деструктивный контент" это контент против коррупции, воровства и разгильдяйства? ---- не только, многим, которые хотят, чтобы Россия сдохла, наоборот на самом деле нравится коррупции, воровство и разгильдяйство в России. Просто они говорят другое