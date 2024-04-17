Правительство расширило программу социальной газификации на товарищества садоводов

Заявки смогут подавать как собственники домовладения, так и председатели СНТ

17 апреля 2024, 18:33, ИА Амител

Газовая плита / Фото: unsplash.com

Правительство России расширило программу социальной газификации на садоводческие товарищества. Как сообщает пресс-служба кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Изменения приняты по поручению президента Владимира Путина. Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков в СНТ, расположенных вблизи газифицированных населенных пунктов. При этом на землю и дом должны быть оформлены необходимые документы, которые устанавливают право собственности. Заявки смогут подавать как собственники домовладения, так и председатели СНТ. Решение должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а протокол нужно приложить к заявке.

Разрабатывала постановление ФАС. В ведомстве подчеркнули, что его принятие является вторым расширением программы социальной газификации.