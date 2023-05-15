Правительство расширит возможности для IT-компаний получить льготный кредит
Теперь получить заём с льготными условиями под 3% годовых смогут ещё большее количество организаций
15 мая 2023, 18:07, ИА Амител
Правительство России расширит возможности получения льготного кредита для IT-компаний. Как сообщает РИА Новости, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с членами кабмина рассказал, что теперь получить заём с льготными условиями под 3% годовых смогут ещё большее количество организаций.
"Теперь их смогут оформить аккредитованные предприятия, которые не пользовались налоговыми преференциями, предусмотренными для IT-бизнеса, а также правом на пониженные страховые взносы. Раньше такое условие было обязательным", – заявил он.
Премьер подчеркнул, что такая мера принимается в рамках реализации указа президента России Владимира Путина об обеспечении независимости страны от иностранного программного обеспечения.
Такие кредиты можно будет направить на стимулирующие выплаты специалистам, а также возмещение прошлых расходов.
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