Правительство расширит возможности для IT-компаний получить льготный кредит

Теперь получить заём с льготными условиями под 3% годовых смогут ещё большее количество организаций

15 мая 2023, 18:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство России расширит возможности получения льготного кредита для IT-компаний. Как сообщает РИА Новости, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с членами кабмина рассказал, что теперь получить заём с льготными условиями под 3% годовых смогут ещё большее количество организаций.

"Теперь их смогут оформить аккредитованные предприятия, которые не пользовались налоговыми преференциями, предусмотренными для IT-бизнеса, а также правом на пониженные страховые взносы. Раньше такое условие было обязательным", – заявил он.

Премьер подчеркнул, что такая мера принимается в рамках реализации указа президента России Владимира Путина об обеспечении независимости страны от иностранного программного обеспечения.

Такие кредиты можно будет направить на стимулирующие выплаты специалистам, а также возмещение прошлых расходов.