Правительство РФ поддержало проект о повторной отправке оружия в зону СВО

На складах МВД и Росгвардии накопилось более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия, из которых 70 тысяч подлежат уничтожению

02 июля 2024, 21:42, ИА Амител

Пистолет / Фото: unsplash.com

Правительство РФ поддержало законопроект, который предусматривает возможность отправки конфискованного и невостребованного оружия в зону спецоперации на Украине упрощенным способом. Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ получил одобрение от правительства с рядом замечаний.

По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, на складах МВД и Росгвардии накопилось более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия, из которых 70 тысяч подлежат уничтожению. Законопроект позволит направить это оружие и патроны для использования Минобороны, Росгвардии и другими государственными организациями.

Конкретные механизмы передачи оружия будут определены правительством РФ, а ответственность за процесс администрирования предлагается закрепить за Росгвардией. Это решение направлено на эффективное использование ресурсов и поддержку операций по обеспечению безопасности страны.