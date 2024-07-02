Правительство РФ поддержало проект о повторной отправке оружия в зону СВО
На складах МВД и Росгвардии накопилось более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия, из которых 70 тысяч подлежат уничтожению
02 июля 2024, 21:42, ИА Амител
Правительство РФ поддержало законопроект, который предусматривает возможность отправки конфискованного и невостребованного оружия в зону спецоперации на Украине упрощенным способом. Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ получил одобрение от правительства с рядом замечаний.
По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, на складах МВД и Росгвардии накопилось более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия, из которых 70 тысяч подлежат уничтожению. Законопроект позволит направить это оружие и патроны для использования Минобороны, Росгвардии и другими государственными организациями.
Конкретные механизмы передачи оружия будут определены правительством РФ, а ответственность за процесс администрирования предлагается закрепить за Росгвардией. Это решение направлено на эффективное использование ресурсов и поддержку операций по обеспечению безопасности страны.
00:32:26 03-07-2024
Разве наши доблестные войска не обеспечиваются министерством обороны на 100%, в том числе и оружием? Есть какие-то причины выдавать оружие и патроны, которое годами неизвестно как и где хранилось?
07:44:48 03-07-2024
Гость (00:32:26 03-07-2024) Разве наши доблестные войска не обеспечиваются министерством... Вы , гражданин, с какой целью интересуетесь ?
08:55:43 03-07-2024
Гость (07:44:48 03-07-2024) Вы , гражданин, с какой целью интересуетесь ?... А вы там не протокольчик ли составляете уже?
05:48:02 03-07-2024
Обрезы ?
07:54:15 03-07-2024
Дробовики бьющие картечью по дронам.
09:19:21 03-07-2024
Конфискат - это в основном ружья. У населения как правило другого нет. А из ружей говорят хорошо сбивать дроны, так как разлет дроби/картечи большой, попасть легче, чем пулей.
15:47:17 04-07-2024
Сколько сот миллиардов нагреют на этом коррупционеры. У россиян забирают но зато мигрантов усиленно вооружают всем чем не попадя.