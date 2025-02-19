Правительство РФ утвердило квоты на целевое обучение в вузах на 2025 год

По сравнению с прошлым годом количество целевых мест увеличили по 77 направлениям

19 февраля 2025, 15:15, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru

Правительство России утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах на 2025 год. Об этом сообщает РИА Новости.

В сравнении с 2024 годом количество целевых мест увеличили по 77 направлениям.

В кабмине напомнили, что правительство ежегодно на основе заявок от регионов определяет, сколько процентов от общего числа бюджетных мест по каждой специальности нужно отвести для целевиков. Такие абитуриенты получают высшее образование бесплатно по направлениям будущих работодателей, а по окончании обучения должны не менее трех лет отработать в организации.

"Квоты на будущий учебный год сформированы по 838 направлениям подготовки и научным специальностям. По 77 из них число целевых мест увеличено по сравнению с прошлым годом", – сообщили в правительстве.

Помимо этого, на новый учебный год регионы заявили о потребности в кадрах по 12 новым направлениям подготовки. Среди них:

"Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии";

"Наносистемы и наноматериалы";

"Технология изделий легкой промышленности";

"Конструирование изделий легкой промышленности";

"Регионоведение России".

По медицинским специальностям большинство бюджетных мест останутся целевыми. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускники получат гарантии трудоустройства. По специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия" их доля составит 70 и 75% соответственно, а по самым дефицитным направлениям ординатуры – 100%.