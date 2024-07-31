Правительство России продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года

При этом из программы исключили Москву и Санкт-Петербург

31 июля 2024, 20:26, ИА Амител

Ключи от дома / Фото: unsplash.com

Правительство России продлило льготную IT-ипотеку с августа 2024 до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях – до 9 млн рублей", – заявили в правительстве.

Также отмечается, что ставка может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ. При этом из программы исключили Москву и Санкт-Петербург. В правительстве объяснили, что ключевая цель продления ипотеки – удержание кадров в регионах.

"С учетом продления программы до 2030 года приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тысяч региональных специалистов", – пояснил зампред правительства Дмитрий Григоренко.

Напомним, что программа льготной ипотеки с господдержкой в России перестала действовать с 1 июля. Позднее ее продлили с изменением условий получения.