Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин

07 мая 2024, 17:05, ИА Амител

Здание правительства в Москве / Фото: ТАСС

Правительство России ушло в отставку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин – его опубликовали в Telegram-канале "Правительство РФ. Коротко".

Напомним, что по Конституции правительство слагает полномочия перед вступившим в должность президентом. Министры автоматически получают приставку исполняющих обязанности и продолжают работу до формирования нового состава кабмина.

По новым правилам премьера президент назначит после утверждения его кандидатуры Госдумой. На ее внесение предусмотрено две недели. Новый премьер представит свое видение структуры исполнительной власти, а после предложит Госдуме на согласование кандидатуры вице-премьеров и министров – кроме руководителей силового блока и МИД. Глав Минобороны РФ, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД президент назначает самостоятельно, после консультаций с Советом Федерации.