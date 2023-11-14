Правительство утвердило индексы изменения платы за "коммуналку" в 2024-2028 годах
Со второго полугодия 2024 года средний индекс будет изменяться в зависимости от региона
14 ноября 2023, 07:34, ИА Амител
Российское правительство установило индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 2024 по 2028 год. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно документу, со второго полугодия 2024 года средний индекс предельного изменения "коммуналки" будет зависеть от региона. Например, в Москве он составит 11%, в Санкт-Петербурге – 9,8%, в Омской области – 14%. Постановление также определяет пределы отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах. Это значение варьируется от нуля в таких городах и регионах, как Москва, Санкт-Петербург и других. При этом предельное отклонение по муниципалитетам от среднего по субъекту установлено от 0 до 2,1% в зависимости от особенностей региона.
В Федеральной антимонопольной службе отметили, что механизм ограничения изменения платы позволяет сдерживать рост тарифов. Ведомство будет отслеживать установленные органами российских регионов тарифы на предмет их соответствия законодательству.
08:31:18 14-11-2023
Амик, а, например, для Алтайского края нельзя было написать? Нам, конечно, важно знать, что в Москве индекс предельного изменения "коммуналки" составит 11%, но не все посетители Вашего интернет-ресурса из того региона.
11:15:36 14-11-2023
Гость (08:31:18 14-11-2023) Амик, а, например, для Алтайского края нельзя было написать?... Для Алтайского края это 9,3% с возможностью допустимого отклонения на усмотрение муниципалитетов до 4,9%. Так что мало не покажется ...
10:07:48 14-11-2023
Федеральной антимонопольной службе отметили, что механизм ограничения изменения платы позволяет сдерживать рост тарифов. ========= Куда смотрит эта собака под название ФАС в Омской области - 14%!!!! Омск, рядом с нами и вдруг наш губернатор надумает переплюнуть омичей.
10:52:35 14-11-2023
Гость (10:07:48 14-11-2023) и вдруг наш губернатор надумает. Не надумает - а так и будет.
11:17:26 14-11-2023
Гость (10:07:48 14-11-2023) Федеральной антимонопольной службе отметили, что механизм о... Если правильно понял цифры в таблице, у нас повышение на законных основаниях может быть до 14,2%
11:46:46 14-11-2023
Чучмек (11:17:26 14-11-2023) Если правильно понял цифры в таблице, у нас повышение на зак... Так у нас всё законно делается во имя капиталистов! Ребята! Вы почему забываете, что живем мы не в социальном СССР, а в капиталистической России.И у нас толстосумы не лучше, чем в заклятых западных странах.Тем более, согласно требованиям ,по-моему, МВФ мы должны довести платы за ЖКХ до уровня Запада.
12:47:18 14-11-2023
Если соотнести наши пенсии и зарплаты с тратами на коммуналку, то уже сейчас тратим В РАЗЫ больше, чем жители "выгниваюшей и вымерзающей гейропы". Как уже давно кратно больше платим за еду и прочие товары в наших "родных" торговых сетях с их наценками в сотни процентов и с выводом практически всей выручки на Запад.
13:58:13 14-11-2023
Серьмяжная правда (12:47:18 14-11-2023) Если соотнести наши пенсии и зарплаты с тратами на коммуналк... АБСОЛЮТНО СОГЛАСНЫ! жесткий диспаритет цен, в части несоответствия тарифов ЖКХ и пр товары/услуги - размеру заработной платы в АК!
13:41:11 14-11-2023
Когда же смилостивятся к народу Алтайского края, с учётом нищенских бюджетных и не только зарплат!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13:54:56 14-11-2023
Ввиду этих обстоятельств, теперь-то для экономической безопасности граждан РФ и гарантированной, долгосрочной стабильности рубля РФ, Правительству РФ и Центробанку РФ остаётся только вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу или пятая колона снова не согласна?
15:39:37 14-11-2023
на верёвку и мыло останется или всё под чистую выгрибут!