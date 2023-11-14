Правительство утвердило индексы изменения платы за "коммуналку" в 2024-2028 годах

Со второго полугодия 2024 года средний индекс будет изменяться в зависимости от региона

14 ноября 2023, 07:34, ИА Амител

Фото: amic.ru

Российское правительство установило индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 2024 по 2028 год. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, со второго полугодия 2024 года средний индекс предельного изменения "коммуналки" будет зависеть от региона. Например, в Москве он составит 11%, в Санкт-Петербурге – 9,8%, в Омской области – 14%. Постановление также определяет пределы отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах. Это значение варьируется от нуля в таких городах и регионах, как Москва, Санкт-Петербург и других. При этом предельное отклонение по муниципалитетам от среднего по субъекту установлено от 0 до 2,1% в зависимости от особенностей региона.

В Федеральной антимонопольной службе отметили, что механизм ограничения изменения платы позволяет сдерживать рост тарифов. Ведомство будет отслеживать установленные органами российских регионов тарифы на предмет их соответствия законодательству.