Правительство внесло поправки в законопроект о налогообложении

Согласно документу, правила для тех, кто платит НДФЛ по ставке 13%, начнут действовать с 2024 года, а для тех, кто платит по ставке 15%, — через год, с 2025-го

31 мая 2023, 22:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российское правительство снова внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о взимании НДФЛ с доходов россиян, покинувших территорию страны, но продолжающих работать на отечественные компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Думы.

Согласно документу, правила для тех, кто платит НДФЛ по ставке 13%, начнут действовать с 2024 года, а для тех, кто платит по ставке 15%, – через год, с 2025-го.

Для оплаты налога получателем средств должен быть российский резидент, которому переводят средства на счёт в российском банке. Кроме того, нужно платить и в том случае, если средства поступают от российских организаций и ИП.