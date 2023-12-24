Правительство выделило больше миллиарда на льготные образовательные кредиты

За эти деньги профинансируют более 135,5 тысячи займов

24 декабря 2023, 15:58, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более 1,2 млрд рублей на льготные образовательные кредиты. Об этом сообщает "Российская газета".

Отмечается, что на выделенные средства просубсидируют более 135,5 тысячи льготных займов под 3% для студентов колледжей и вузов.

Напомним, что оформить льготный заем можно с 14 лет для получения среднего профессионального и высшего образования.

С 2020 года процентную ставку для получения льготного кредита снизили до 3%.