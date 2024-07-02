Правоохранители начали проверку после падения мальчика из окна в Бийске

Следователи и прокуратура изучают обстоятельства происшествия

02 июля 2024, 22:35, ИА Амител

Место происшествия / Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

В Бийске следователи начали проверку по факту падения маленького ребенка из окна. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел днем 2 июля. Мальчик выпал из окна второго этажа. Его госпитализировали с травмами.

По данному факту следственным отделом по городу Бийску Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка.

"Как показывает следственная практика, в подавляющем большинстве причиной подобных происшествий является невнимательность и недостаточная бдительность взрослых, оставление малолетних детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, отсутствие блокирующих механизмов на стеклопакетах. В ряде случаев москитные сетки, установленные на пластиковых окнах, ошибочно воспринимаются детьми как опора, препятствующая их выпадению, что приводит к трагедии", – заявили в ведомстве.

Также проверку начала прокуратура. По поручению прокурора края Антона Германа изучаются причины и условия произошедшего, а также то, как ребенок проживал в семье.