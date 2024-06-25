Правоохранители начали проверку после публикации о травле в школе алтайского села

Ситуацию изучают следователи, прокуроры и полицейские

25 июня 2024, 20:32, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com

Следователи начали проверку по сообщению СМИ о конфликте подростков в Косихинском районе. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, ситуация изучается на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Ранее "КП-Алтай" писала, что с травлей столкнулась 16-летняя девочка. Она началась еще 10 лет назад, когда семья школьницы переехала в одно из сел района, а ребенок пошел в первый класс. По словам матери ребенка, ее избивают, а она не может дать сдачи. Кроме того, пострадали от подростков и другие дети.

Как отмечает СК, о конфликтах, в том числе и в местной школе, известно должностным лицам учебного заведения, однако каких-либо мер по урегулированию ситуации с их стороны предпринято не было.

"По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", – заявили в пресс-службе СК.

Проверку также начала и полиция. Как заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, правоохранительные органы обратили внимание на то, что "неоднократные жалобы в полицию были безрезультатными".

"В связи с этим будет проверено, поступали ли ранее какие-либо заявления в полицию по ситуациям, изложенным в СМИ, и какие решения по ним были приняты. На сегодняшний день есть только одно заявление, которое поступило в дежурную часть отдела полиции по Косихинскому району 20 июня текущего года от мамы одной из несовершеннолетних", – заявили в МВД.

Там добавили, что информации о том, что несовершеннолетняя получила травмы в ходе конфликта, не поступало. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Также изучить происходящее поручил прокурор Алтайского края Антон Герман. По его распоряжению состоится выездная проверка силами аппарата с привлечением органов системы профилактики. Поставлена задача детально разобраться в произошедшем, а также дать оценку исполнению законодательства об образовании, организации учебного процесса и профилактике правонарушений.