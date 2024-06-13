Праздничные мероприятия ко Дню России прошли в парке "Солнечный ветер"
Следующую программу готовят ко Дню молодежи
13 июня 2024, 15:01, ИА Амител
В честь Дня России партия "Новые люди" организовала праздничную площадку в парке "Солнечный ветер" в Барнауле. Гостей ждали аниматоры, музыка и сладкая вата. Особой популярностью пользовалась фотозона в стилистике партии. Жители и гости города фотографировались на фоне яркой арки и цветных лент, а затем получали распечатанные снимки на память.
На мероприятии работала информационная стойка партии, где любой желающий мог узнать о деятельности "Новых людей" в Алтайском крае, оставить обращение или поделиться идеями по улучшению города и региона. Участние в празднике приняла и депутат Барнаульской думы Анна Галицкая. Она поздравила горожан с Днем России и подчеркнула, что проведение таких мероприятий становится традицией для партии.
"Для нас важно быть ближе к людям, слышать их проблемы и инициативы. Праздники на открытых площадках позволяют нам общаться с разными людьми: пенсионерами, родительским сообществом, молодежью и предпринимателями. Все обращения, которые оставляют горожане, мы берем в работу", – отметила Анна Галицкая.
"Новые люди" уже готовят праздничную программу ко Дню молодежи, обещая новые интересные форматы для всех возрастов.
18:21:19 13-06-2024
12 июня это день рождения дэвида рокфеллера которому ельцин продал россию радуйтесь холопы
00:50:14 14-06-2024
безмерно рады!!! Огромное спасибо любимой партии за праздник и победу!!!!