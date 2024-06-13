Праздничные мероприятия ко Дню России прошли в парке "Солнечный ветер"

Следующую программу готовят ко Дню молодежи

13 июня 2024, 15:01, ИА Амител

Фото с мероприятия в "Солнечном ветре" / "Новые люди"

В честь Дня России партия "Новые люди" организовала праздничную площадку в парке "Солнечный ветер" в Барнауле. Гостей ждали аниматоры, музыка и сладкая вата. Особой популярностью пользовалась фотозона в стилистике партии. Жители и гости города фотографировались на фоне яркой арки и цветных лент, а затем получали распечатанные снимки на память.

На мероприятии работала информационная стойка партии, где любой желающий мог узнать о деятельности "Новых людей" в Алтайском крае, оставить обращение или поделиться идеями по улучшению города и региона. Участние в празднике приняла и депутат Барнаульской думы Анна Галицкая. Она поздравила горожан с Днем России и подчеркнула, что проведение таких мероприятий становится традицией для партии.

"Для нас важно быть ближе к людям, слышать их проблемы и инициативы. Праздники на открытых площадках позволяют нам общаться с разными людьми: пенсионерами, родительским сообществом, молодежью и предпринимателями. Все обращения, которые оставляют горожане, мы берем в работу", – отметила Анна Галицкая.

"Новые люди" уже готовят праздничную программу ко Дню молодежи, обещая новые интересные форматы для всех возрастов.