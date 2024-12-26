Праздничный стол без переплат. "Пятерочка" составила рейтинг цен популярных салатов

Самым выгодным оказался салат сельдь под шубой

26 декабря 2024, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFGtaYJL

Новогодний стол / Фото: pvproductions / freepik.com

В преддверии Нового года россияне активно готовятся к праздничному застолью, продумывая меню и подсчитывая расходы. Специалисты торговой сети "Пятерочка" провели анализ цен на традиционные новогодние салаты и составили рейтинг их стоимости, помогая покупателям сделать выбор в пользу экономии.

Сельдь под шубой – лидер по доступности

Согласно подсчетам, самым доступным для новогоднего стола стал салат сельдь под шубой. Средняя стоимость килограмма ингредиентов известных брендов составляет 138 рублей, а при использовании продуктов собственной торговой марки (СТМ) "Пятерочки" – всего около 116 рублей (экономия 16%).

Главный компонент салата – сельдь – из ассортимента собственной марки стоит на 21% дешевле брендов, отмечают эксперты "Пятерочки".

Самые выгодные цены на этот салат – в Приволжье и на юге страны.

Оливье – классика, доступная каждому

Популярный салат оливье обойдется россиянам в среднем по 451 рубль за два килограмма, если использовать продукты известных брендов. Выбирая товары СТМ "Пятерочки", можно сэкономить: стоимость снижается до примерно 330 рублей (экономия до 27%).

"Самый дорогой компонент в рецепте – вареная колбаса – в варианте СТМ стоит примерно на 70% дешевле. Картофель и яйца обойдутся в среднем на 19% выгоднее", – подчеркивают в "Пятерочке".

Жители Приволжья и юга России могут приготовить оливье из брендовых продуктов по самым низким ценам – примерно по 423 и 436 рублей соответственно. Рекорд по доступности продуктов СТМ зафиксировали в Восточном федеральном округе, где салат можно приготовить в среднем за 311 рублей.

Крабовый салат – выгода до 40%

Любителям Крабового салата стоит обратить внимание на крабовые палочки под СТМ торговой сети – они дешевле брендовых примерно на 40%. В целом килограмм салата из продуктов собственной торговой марки обойдется от 202 рублей, что на 30% ниже стоимости блюд из брендовых ингредиентов (от 284 рубля).

Экономия времени и денег

Для тех, кому некогда строгать салаты, на помощь приходят готовые блюда. Среди новогодних салатов от "Пятерочки" наиболее выгодным остается оливье – его цена в среднем на 6% ниже сельди под шубой и на 11% – крабового салата. При этом готовый салат сельдь под шубой обходится примерно на 5% дешевле крабового.

ООО "Агроторг"

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