Праздник с огоньком, забавами и угощением. Русское Радио Барнаул приглашает на Масленицу

Традиционный праздник пройдет в парке "Изумрудный"

23 января 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFHCJhmJ

Празднование Масленицы в Барнауле в 2024 году / Фото: Татьяна Алдабаева

"Приходи народ честной на Масленицу Русскую. Встретим шуткой-прибауткой да румяным калачом. Широко гуляем – весну встречаем!" – Русское Радио Барнаул приглашает жителей и гостей города 2 марта 2025 года в парк "Изумрудный" на "Самую Русскую Масленицу".

Традиционный праздник обещает стать ярким событием в завершении зимнего сезона. В этом году "Самая Русская Масленица" пройдет в одном из любимых мест отдыха горожан – парке "Изумрудный". Организаторы призывают гостей вместе сделать праздник по настоящему народным и просят брать с собой и надевать атрибуты в русском стиле – цветные платки, кушаки и валенки, кокошники, чтобы атмосфера и фотографии были яркими и незабываемыми.

На площадке каждый найдет что-то для себя, будь то веселые игры, вкусные угощения или конкурсы.

Гостей праздника ждут:

веселые русские забавы. Попробуйте силы в метании валенка или в бою подушками на бревне – отличная возможность повеселиться всей семьей или в кругу друзей;

Попробуйте силы в метании валенка или в бою подушками на бревне – отличная возможность повеселиться всей семьей или в кругу друзей; игры и хороводы – зажигательные народные танцы и песни окунут в атмосферу русских традиций, а хороводы соберут гостей в единое дружное кольцо вокруг масленичного чучела;

зажигательные народные танцы и песни окунут в атмосферу русских традиций, а хороводы соберут гостей в единое дружное кольцо вокруг масленичного чучела; детские интерактивные зоны – малыши смогут повеселиться на специальной площадке со множеством интересных игр и конкурсов;

– малыши смогут повеселиться на специальной площадке со множеством интересных игр и конкурсов; ремесленная ярмарка. Украшения, игрушки и интерьерные вещи ручной работы – прекрасная возможность найти уникальный подарок для себя или близких;

Украшения, игрушки и интерьерные вещи ручной работы – прекрасная возможность найти уникальный подарок для себя или близких; вкусные угощения – горячие блины, ароматный чай, шашлык и другие угощения в зоне фуд-корта для комфортного приятного времяпрепровождения на празднике;

горячие блины, ароматный чай, шашлык и другие угощения в зоне фуд-корта для комфортного приятного времяпрепровождения на празднике; завораживающий финал. Кульминацией праздника станет сжигание четырехметрового чучела Масленицы, символизирующее прощание с зимой и приветствие весны.

Приходите всей семьей 2 марта 2025 года, чтобы с 12:00 до 15:00 в парке "Изумрудный" зарядиться энергией, вдохновиться атмосферой народного веселья и встретить весну.

Вход свободный.

Фото предоставлено организаторами

Возрастное ограничение 0+

ИП Шаповалова А. Д.

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