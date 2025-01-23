Праздник с огоньком, забавами и угощением. Русское Радио Барнаул приглашает на Масленицу
Традиционный праздник пройдет в парке "Изумрудный"
23 января 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFHCJhmJ
"Приходи народ честной на Масленицу Русскую. Встретим шуткой-прибауткой да румяным калачом. Широко гуляем – весну встречаем!" – Русское Радио Барнаул приглашает жителей и гостей города 2 марта 2025 года в парк "Изумрудный" на "Самую Русскую Масленицу".
Традиционный праздник обещает стать ярким событием в завершении зимнего сезона. В этом году "Самая Русская Масленица" пройдет в одном из любимых мест отдыха горожан – парке "Изумрудный". Организаторы призывают гостей вместе сделать праздник по настоящему народным и просят брать с собой и надевать атрибуты в русском стиле – цветные платки, кушаки и валенки, кокошники, чтобы атмосфера и фотографии были яркими и незабываемыми.
На площадке каждый найдет что-то для себя, будь то веселые игры, вкусные угощения или конкурсы.
Гостей праздника ждут:
- веселые русские забавы. Попробуйте силы в метании валенка или в бою подушками на бревне – отличная возможность повеселиться всей семьей или в кругу друзей;
- игры и хороводы – зажигательные народные танцы и песни окунут в атмосферу русских традиций, а хороводы соберут гостей в единое дружное кольцо вокруг масленичного чучела;
- детские интерактивные зоны – малыши смогут повеселиться на специальной площадке со множеством интересных игр и конкурсов;
- ремесленная ярмарка. Украшения, игрушки и интерьерные вещи ручной работы – прекрасная возможность найти уникальный подарок для себя или близких;
- вкусные угощения – горячие блины, ароматный чай, шашлык и другие угощения в зоне фуд-корта для комфортного приятного времяпрепровождения на празднике;
- завораживающий финал. Кульминацией праздника станет сжигание четырехметрового чучела Масленицы, символизирующее прощание с зимой и приветствие весны.
Приходите всей семьей 2 марта 2025 года, чтобы с 12:00 до 15:00 в парке "Изумрудный" зарядиться энергией, вдохновиться атмосферой народного веселья и встретить весну.
Вход свободный.
Возрастное ограничение 0+
ИП Шаповалова А. Д.Реклама
12:06:19 23-01-2025
Масленница? на календаре январь.
а что же не в ноябре написали? :)
14:58:39 23-01-2025
А что, СВО уже закончилось, чтоб языческие празники гулять?
19:55:26 24-01-2025
Гость (14:58:39 23-01-2025) А что, СВО уже закончилось, чтоб языческие празники гулять? ... Причём тут СВО и Масленица? Что-то на Новый год это не помешало фейерверки запускать, а Масленица мешает? Где логика?