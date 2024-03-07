Праздник у девчат. Сколько стоят букеты на 8 Марта в Барнауле
Нежные букеты тюльпанов, мимозы, ирисов и роз заполонили полки магазинов
07 марта 2024, 06:15, ИА Амител
Праздник весны и красоты уже завтра, и магазины Барнаула заполнились цветами. В ассортименте не только классические тюльпаны, но и розы, мимозы, нарциссы, ирисы и многое другое. Мы прошлись по барнаульским точкам продаж цветов и узнали, почем сегодня букетик к 8 Марта и чем таким особенным можно порадовать своих любимых женщин.
В популярных торговых сетях продают в основном уже готовые букеты. За 129 рублей можно купить небольшую мимозу, букет из пяти тюльпанов – от 259 рублей. Поштучно тюльпаны от 59 рублей, розы и хризантемы – от 79 рублей.
В цветочных салонах есть как готовые композиции, так и поштучно. Тут уже один тюльпан обойдется от 120 рублей.
В магазинах также можно найти цветы в горшочках и луковичные композиции.
На улице, кстати, торговля тоже активно идет. Например, букеты мимозы рядом с железнодорожным вокзалом можно приобрести от 100 рублей.
09:13:11 07-03-2024
Мимозы у нас не растут и не продаются. Желтые веточки это не мимоза, а акация. По неграмотности ее называют мимозой. Почитайте в википедии уже пару десятков лет об этом говорят. Пора бы уже и запомнить.
09:22:41 07-03-2024
В этот день у всех мужчин прибавляется морщин...
09:49:23 07-03-2024
В цветочных магазинах тюльпаны от 145 рублей, в машке есть конечно и дешевле, но мелкие и замученные.
23:46:04 07-03-2024
Гость (09:49:23 07-03-2024) В цветочных магазинах тюльпаны от 145 рублей, в машке есть к... Купил тюльпаны в цветочном магазине 120 р. шт- норм
00:18:03 08-03-2024
Гость (09:49:23 07-03-2024) В цветочных магазинах тюльпаны от 145 рублей, в машке есть к... в ярче сегодня зашел. 5 штук за 299. но они (в большинстве) уже раскрытые и простоят максимум пару деньков.
10:46:19 07-03-2024
Нормальный букет, не шибко дорогой, не меньше 2500р. Совсем не дёшево!
13:33:13 07-03-2024
Ох и ох от куда взялись эти цены это что шутка... Прям дурость пишите аж смешно... Таких нет цен могу сказать 100%
23:54:18 07-03-2024
Л. (13:33:13 07-03-2024) Ох и ох от куда взялись эти цены это что шутка... Прям дурос... А ты знаешь цены ниже?
23:58:42 07-03-2024
Дмитрий (23:54:18 07-03-2024) А ты знаешь цены ниже?... не знаю знает ли тот кого ты спросил, а я знаю цены ниже. завтра поеду забирать тюльпаны по 70 руб/шт
00:01:34 08-03-2024
Гость (23:58:42 07-03-2024) не знаю знает ли тот кого ты спросил, а я знаю цены ниже. за... Красавчик, адрес подскажи всем!
00:06:17 08-03-2024
Гость (00:01:34 08-03-2024) Красавчик, адрес подскажи всем!... Что не раскрываешь - тайна???
00:16:25 08-03-2024
Дмитрий (00:06:17 08-03-2024) Что не раскрываешь - тайна???... я, в отличии от тебя, не рекламирую свою торговую точку. речь шла о чем, если ты вдруг подзабыл? правильно. знает ли кто-то цены ниже. я озвучил, что знаю и не более.
15:46:04 07-03-2024
перепуки выстроились на пятачках, продавая срезанную траву втридорого
18:41:56 07-03-2024
весь год с нетерпением ждем 8 марта чтобы сделать им в этот день подарок, у мужчин аншлаг, день короток, нужно успеть....
23:41:44 07-03-2024
Мимоза веточка от 500 р тюльпаны 180 откуда цены из 90 годов у вас
00:04:15 08-03-2024
Пишу адрес где дешевле, не пропускают почему то
01:25:38 08-03-2024
ЦУМ парковка у Ленина по 110р тюльпаны