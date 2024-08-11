Праздник в барнаульском зоопарке перенесли из-за плохой погоды

День рождения перенесли на 14 августа

11 августа 2024, 07:40, ИА Амител

Фото: Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение, поэтому празднование дня рождения зоопарка "Лесная сказка" в Барнауле перенесли на несколько дней. Эту информацию сообщили в социальных сетях зоопарка.

Зоопарк должен был отметить своё 14-летие, но из-за ожидаемых дождей торжества перенесли на среду, 14 августа. Однако запланированная программа останется неизменной: пройдут выступления, розыгрыши, концерт и другие мероприятия. Время праздника также останется прежним: торжественная часть начнётся в 19:00, а развлекательная — в 20:00.

Несмотря на перенос праздника, зоопарк уже принимает поздравления. В поздравительном посте выразили благодарность гостям, друзьям и сотрудникам: