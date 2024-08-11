Праздник в барнаульском зоопарке перенесли из-за плохой погоды
День рождения перенесли на 14 августа
11 августа 2024, 07:40, ИА Амител
В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение, поэтому празднование дня рождения зоопарка "Лесная сказка" в Барнауле перенесли на несколько дней. Эту информацию сообщили в социальных сетях зоопарка.
Зоопарк должен был отметить своё 14-летие, но из-за ожидаемых дождей торжества перенесли на среду, 14 августа. Однако запланированная программа останется неизменной: пройдут выступления, розыгрыши, концерт и другие мероприятия. Время праздника также останется прежним: торжественная часть начнётся в 19:00, а развлекательная — в 20:00.
Несмотря на перенос праздника, зоопарк уже принимает поздравления. В поздравительном посте выразили благодарность гостям, друзьям и сотрудникам:
"Друзья, спасибо за вашу любовь! Спасибо за вашу поддержку! Спасибо за ваши оценки и советы! Вы делаете нас ещё лучше! Вы вдохновляете нас! Вы окрыляете нас! Отдельная благодарность нашим сотрудникам! Людям, на которых лежит огромная ответственность! Людям, которые с огромной любовью относятся к работе и к каждому, вверенному им животному", — написали в телеграм-канале зоопарка.
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