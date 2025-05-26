Праздники в "Изумрудном" могут отменить из-за жалоб жителей соседних домов
Потому что тишина должна быть на общественной территории
26 мая 2025, 16:40, ИА Амител
В барнаульском парке "Изумрудный" могут отменить все масштабные мероприятия. Об этом руководитель общественной территории Владислав Вакаев рассказал в своем Telegram-канале.
"С наступлением теплого сезона и активизацией событийной программы в парке "Изумрудный" к нам вновь периодически поступают жалобы от жителей прилегающих к парку домов. Набор претензий известен: слишком шумно и слишком многолюдно", – отметил Вакаев.
Он подчеркнул, что проблему пытаются решить: события проводятся только в определенных локациях, оставляя для спокойного отдыха значительную часть парка, разработан специальный регламент проведения мероприятий, который организаторы обязаны соблюдать.
"Более того, мы уже отказались от проведения нескольких масштабных событий этим летом, переведя их на альтернативную площадку. Но недовольные требуют полностью свернуть событийную программу парка. И их голос весьма заметен. В связи с этим нужно понять, действительно ли это желание большинства, либо это эффект "агрессивного меньшинства", когда небольшая, но мотивированная группа может навязать свои взгляды остальным", – добавил Вакаев.
В связи с этим Вакаев проводит опрос. На данный момент 89% проголосовавших считают, что "Изумрудный" должен быть насыщен разнообразными событиями, в том числе и масштабными праздниками. 11% уверены, что парк – не место для праздников и фестивалей.
16:48:32 26-05-2025
Парк Изумрудный был разбит на территории бывшего Кресто-Воздвиженского кладбища, которое просуществовало здесь до начала XX века...
17:02:45 26-05-2025
Гость (16:48:32 26-05-2025) Парк Изумрудный был разбит на территории бывшего Кресто-Возд... Та история давно быльем поросла... А кто хочет тишины, недавно сообщали, что Селф замышляет строить высотку с видом на Власихинское кладбище. Там тихо, вечный покой, переезжайте.
18:31:00 26-05-2025
Гость (17:02:45 26-05-2025) Та история давно быльем поросла... А кто хочет тишины, недав... А вот и проверишь на себе и своих близких, подросла или нет ?
18:48:59 26-05-2025
Гость (18:31:00 26-05-2025) А вот и проверишь на себе и своих близких, подросла или нет ... Из РПЦ? Отжали планетарий у всех жителей Барнаула, радуйтесь теперь!
23:17:17 26-05-2025
Гость (18:48:59 26-05-2025) Из РПЦ? Отжали планетарий у всех жителей Барнаула, радуйтес... Пастор из синагоги ?
07:11:54 27-05-2025
Гость (18:31:00 26-05-2025) А вот и проверишь на себе и своих близких, подросла или нет ... Как только дело касается использования территории города для общественных потребностей, сразу появляется персонаж, заявляющий, что здесь было кладбище, нельзя радоваться жизни, иначе настигнет кара. (Используется приём, применяемый промышляющими мошенничеством, скажем, румынами. Они просят позолотить ручку, иначе нашлют болезнь или что другое на собеседника и его близких. ) Но ничего не имеет против жилой застройки той же самой земли! Так было на Горе. Якобы нельзя возрождать выставку достижений края, там бывшее кладбище. Выставку нельзя, но застроили жилыми домами, это другое… Теперь принялись за парк «Изумрудный». Если так пойдет дальше, то парк тоже застроят в недалеком будущем.
19:13:06 26-05-2025
Гость (16:48:32 26-05-2025) Парк Изумрудный был разбит на территории бывшего Кресто-Возд... Практически вся территория довоенного ( до ВОВ) Барнаула была когда-то местом захоронений. Изначально поселение возникло возле реки Барнаулки. В те времена могилки устраивали за околицей, По мере роста территории города, линии захоронения отодвигались. Так происходило во всех населенных пунктах мира. Барнаул сравнительно молод, а в более древних городах при археологических раскопках обнаруживают многослойные места упокоения различных исторических эпох. Что же теперь, всем жителям того же Рима запретить увеселительные мероприятия, всю жизнь проводить в трауре?
08:36:24 27-05-2025
Гость (16:48:32 26-05-2025) Парк Изумрудный был разбит на территории бывшего Кресто-Возд... Сам то понял, что сказал? До начала 20 века!!! Уже правнуков захороненных там нет среди живых...
16:16:32 27-05-2025
Дюша (08:36:24 27-05-2025) Сам то понял, что сказал? До начала 20 века!!! Уже правнуков... Представьте, что есть! Там захоронения (японских военнопленных) производились в 40-г пр.в.
16:54:03 27-05-2025
Вы видели их родственников?
21:46:14 27-05-2025
Дюша (16:54:03 27-05-2025) Вы видели их родственников?... Слушай,да ко мне приезжали!Только то другой парк был-Юбилейный.Историю надо хоросо знать.
16:48:39 26-05-2025
раньше изумрудный нравился, тихо, спокойно, белочки... сейчас шум, гам, музыка, деревья повырубали. Белок давно не наблюдали. Нет никакого желания туда ехать.
16:57:30 26-05-2025
гость (16:48:39 26-05-2025) раньше изумрудный нравился, тихо, спокойно, белочки... сейча... Белочка самый первый комментарий оставила. Наблюдайте. Она еще появится.
10:01:40 28-05-2025
гость (16:48:39 26-05-2025) раньше изумрудный нравился, тихо, спокойно, белочки... сейча... Раньше в этом парке были карусели, весело было, надо вернуть карусели, пусть дети радуются. А тем кто квартиру купил рядом с парком пусть терпят, ибо не...
16:48:44 26-05-2025
Слишком многолюдно. Прикольно. Это кто такую чушь написал? Хотя я догадываюсь из какой социальной прослойки этот негатив идёт.
16:49:51 26-05-2025
Вакаеву жирный плюс, за то что парк получился очень хороший.
там и гуляют, и мероприятия проводят, в том числе и для ребятишек с особенностями развития.
здорово это очень.
а вот то что ведется на истерики агрессивного меньшинства - вот здесь ему жирный минус.
история знает не мало примеров, когда сюсюкались с этими истеричками, потому что хотели как лучше, а получалось как всегда.
16:57:46 26-05-2025
Гость (16:49:51 26-05-2025) Вакаеву жирный плюс, за то что парк получился очень хороший.... Зарвался паренёк, стал много кричать не по делу, и не по компитенциям!
08:43:30 27-05-2025
Гость (16:49:51 26-05-2025) Вакаеву жирный плюс, за то что парк получился очень хороший.... Полностью согласна с вашим комментарием. Я живу в этом районе уже тридцать лет. И меня радует то , что парк стал преображаться. Пока он был под названием Меланжевый парк, это была разруха, было страшно туда ходить. Много пьяных людей и наркоманов там обитало. Были даже случаи износилования. Неужели людям приятно было соседствовать с такой мерзкой тишиной!? Мы всю молодость пробегали по стройкам и развалинам парка. А сейчас наши дети ходят в парк Изумрудный и дай Бог чтоб и внуки туда ходили. А людям надо быть добрее. У нас и так в последнее время хватает негативных событий.Желаю всем позитива и всегда находить хорошее в жизни.
10:27:20 27-05-2025
Олеся (08:43:30 27-05-2025) Полностью согласна с вашим комментарием. Я живу в этом район... износилование- это от слова "нос" ?
11:09:21 27-05-2025
Гость (10:27:20 27-05-2025) износилование- это от слова "нос" ?... ...от слова "износ"...
16:58:47 26-05-2025
Вот меня всегда удивляет, люди строили жильё рядом с парком, местом развлечений, о чём думали?
17:13:25 26-05-2025
Я предупреждал, что так оно и будет... Убрали Планетарий, передали место РПЦ - получили кладбище...
06:38:07 27-05-2025
Дюша (17:13:25 26-05-2025) Я предупреждал, что так оно и будет... Убрали Планетарий, пе... Там и было кладбище. Планетарий на костях вас устраивает?
08:17:10 27-05-2025
Сергей (06:38:07 27-05-2025) Там и было кладбище. Планетарий на костях вас устраивает? ... Все такие умные, а по чуйскому на костях ни кого не смущает ехать? Тут все на костях..., иди в поле и не высовывайся!
08:29:58 27-05-2025
Сергей (06:38:07 27-05-2025) Там и было кладбище. Планетарий на костях вас устраивает? ... А церковь на костях вас устраивает? Или она не на костях? Так Планетарий тоже видимо не на костях был, а рядом. И не надо про кости...Вспомним как в Нагорном строили богодельню, которая искалечила вид при въезде в город. Мало того, что без разрешения на строительство, так на тех же костях.
17:25:13 26-05-2025
Желание некоторых жильцов понятны. Они всю жизнь имели недвижимость со спокойным видом из окна. Теперь вид из окна их недвижимости, без согласования с ними, кардинально изменился, с добавлением звукового сопровождения. Соответственно "категория" недвижимости изменилась. Спрашивать нужно только у тех кто живет неподалеку и как-то с ними находить общий язык. Приезжим пофестивалить - наплевать. Но и у местных жителей выбор невелик: парк там был всегда, просто был в запустении, так сказать мина замедленного действия, которая сработала при реконструкции и привлечении народа.
18:03:24 26-05-2025
Гость (17:25:13 26-05-2025) Желание некоторых жильцов понятны. Они всю жизнь имели недви... Во дворе Союза художников ( у них там существовала небольшая галерея)как-то во время Музейной ночи проводились мероприятия, много народа, мы зашли туда примерно в 20 часов, на улице светло. Вдруг из окна высунулся мужчина и стал кричать, чтобы всё прекратили и вообще убирались отсюда, его ребенку надо отдыхать. Дело в том, что застройщик на уже возведенные на первом этаже помещения мастерских надстроил второй уровень, как предполагалось, тоже для производственных помещений, но затем продал как жилые квартиры. И теперь жители недовольны «рабочим шумом». Но ведь они, покупая жильё, прекрасно знали, что под их квартирами мастерские и окна выходят во двор производственного здания. О чём думали?
18:07:12 26-05-2025
Гость (17:25:13 26-05-2025) Желание некоторых жильцов понятны. Они всю жизнь имели недви... Так парки и существуют, чтобы "фестивалить". Мне желания жильцов непонятны, зачем селиться возле парка или стадиона, например. В советское время в парках тоже было шумно и проводились мероприятия.
17:30:25 26-05-2025
1. есть законодательство. если оно не нарушено, то истерички идут... в парк.
2. есть дом, построенный на земле парка. когда его уже снесут?
17:35:49 26-05-2025
в парке должна быть жизнь музыка развлечения. иначе это кладбище.
а кто в парке дома разрешил строить? не было там раньше домов.
17:44:47 26-05-2025
Недовольные пусть переезжают к нам в деревню.
Тут очень тихо, никаких мероприятий.
17:51:08 26-05-2025
Закрываю окна - и нихрена не слышно.😁
Может, "обиженные" как раз с таким намёком и обижаются - типа, "стеклопакет мне нужен"?
😁
17:55:42 26-05-2025
А мы около Сахарова 40 лет это терпим и салюты долбают и музон с утра до ночи в праздники... Убирать это надо с жилых кварталов
18:13:13 26-05-2025
Гость (17:55:42 26-05-2025) А мы около Сахарова 40 лет это терпим и салюты долбают и муз... Продайте квартиру на Сахарова, возьмёте хорошие деньги. Сможете купить в тихом месте более комфорное и большей площади жильё. А на ваше место с радостью приедут те, кого не смущает движ с салютами.
01:18:42 27-05-2025
Гость (18:13:13 26-05-2025) Продайте квартиру на Сахарова, возьмёте хорошие деньги. Смож... в современных дорогих комфортных городах Мира в центральные жилые районы ЗАПРЕЩЕН ВЪЕЗД на авто в опред. часы, не говоря о шуме. нельзя собак, гростирку и душ после 20-22х, А вы как выпали из деревни, так привыкли орать до околицы чтоб было слышно?? так оставтьте привычки дикаря и превратитесь в человека
06:57:18 27-05-2025
Гость (01:18:42 27-05-2025) в современных дорогих комфортных городах Мира в центральные ... Так вы говорите про современные и дорогие, а еще и комфортные города мира. Барнаул то каким боком к ним относится? Это село, со всеми сельскими повадками.
08:34:25 27-05-2025
Гость (01:18:42 27-05-2025) в современных дорогих комфортных городах Мира в центральные ... В современных городах цивилизованного мира и гейпарады разрешены...Я лучше дикарем буду у околицы орать...
13:23:51 28-05-2025
Гость (01:18:42 27-05-2025) в современных дорогих комфортных городах Мира в центральные ... Вот вам и предложили туда переехать, подальше от деревни, околицы и дикарей .. )))
06:07:48 27-05-2025
Гость (17:55:42 26-05-2025) А мы около Сахарова 40 лет это терпим и салюты долбают и муз... Салют в этом году был ровно 7 минут в 10 часов вечера.
17:59:29 26-05-2025
конкретно этот парк - в нем должна обязательно быть ТИШИНА, есть Центральнй, Южный - там пофигу , шумите, никто не будет жаловаться! зачем возле массы жилых домов проводить шум и гам
18:16:35 26-05-2025
Гость (17:59:29 26-05-2025) конкретно этот парк - в нем должна обязательно быть ТИШИНА, ... Зачем возле парка строить жилые дома?
18:50:30 26-05-2025
Гость (18:16:35 26-05-2025) Зачем возле парка строить жилые дома?... Потому что находятся особо одаренные, чтобы купить там квартиры.
01:42:31 27-05-2025
Гость (18:50:30 26-05-2025) Потому что находятся особо одаренные, чтобы купить там кварт... И только самые умные как ты живёт на выселках в человейнике )
07:20:46 27-05-2025
Гость (01:42:31 27-05-2025) И только самые умные как ты живёт на выселках в человейнике ... Живу на второй линии пр.Ленина. Всё рядом, но тихо.
19:52:33 26-05-2025
Гость (17:59:29 26-05-2025) конкретно этот парк - в нем должна обязательно быть ТИШИНА, ... Тишину на кладбишше в своё время вкусите сполна.😁
А здесь, в центре города, какой такой тишины вы ждёте?!
01:14:25 27-05-2025
Кхм... (19:52:33 26-05-2025) Тишину на кладбишше в своё время вкусите сполна.😁А здес... так и вы там окажетесь еще раньше, если пишете такое людям, это ЗАКОН, давай, начинай причащаться готовиться
00:47:40 27-05-2025
Гость (17:59:29 26-05-2025) конкретно этот парк - в нем должна обязательно быть ТИШИНА, ... ???
18:35:37 26-05-2025
Это поди элитариям с Ленской 1в мешают пролетарии?
19:27:13 26-05-2025
В парке должен быть шум, гам, веселье, детский смех, крики, музыка, барабаны, салюты и пушечная стрельба! За тишиной селитесь у деревенских погостов, тут город, столица края!
21:52:15 27-05-2025
Гость (19:27:13 26-05-2025) В парке должен быть шум, гам, веселье, детский смех, крики, ... В этом парке раньше был пионерский летний лагерь.Дневной,от Меланжевого комбината.
20:31:27 26-05-2025
Можно подумать , там кажин день "фестивали"
20:36:22 26-05-2025
Прочитал комментарии и как в дурдоме побывал. Да уж пропало паровое отопление. Одни Швондеры....
21:40:13 26-05-2025
Статья извратила все претензии людей и явно выдана как предвзятая.
Люди возмутились против очень громкой музыки, а не против мероприятий в принципе
22:50:39 26-05-2025
Господин Вакаев в своем посте абсолютно извратил все просьбы и жалобы жителей района. Никто не просил и не требовал отмены мероприятий. Люди просто просили снизить уровень шума, чтобы в выходные можно было спокойно отдохнуть в своей квартире. Умникам, которые спрашивают зачем было покупать квартиры у парка - многие здесь живут по 50+ лет.
07:13:01 27-05-2025
Сосед (22:50:39 26-05-2025) Господин Вакаев в своем посте абсолютно извратил все просьбы... правильно, да и когда там дома строили, парк стоял мертвый, никому не нужный. вот тогда кстати, он больше нравился.
17:00:48 27-05-2025
Сосед (22:50:39 26-05-2025) Господин Вакаев в своем посте абсолютно извратил все просьбы... у парка - многие здесь живут по 50+ лет. --- На Ленской 1в? ну-ну.
00:56:57 27-05-2025
Гость (16:57:46 26-05-2025) Зарвался паренёк, стал много кричать не по делу, и не по ком... Чё есть "компетенции"? Где у Вакаева они есть? Или их ваще нет?!
00:57:48 27-05-2025
Гость (17:55:42 26-05-2025) А мы около Сахарова 40 лет это терпим и салюты долбают и муз... Все и всё в Затон!
01:09:33 27-05-2025
Парк должен быть прогулочным, культурным, спортивным, детским, с большим количеством мероприятий и без громкой музыки. Громкая музыка - это больше маркетинг этих мероприятий. Научитесь проводить мероприятия без хайпа и все будет хорошо.
01:15:20 27-05-2025
От всех своих знакомых слышу одно - в будни там отлично, в выходные невозможно. Это касается в первую очередь дней, когда гремит музыка. Такое ощущение, что у администрации заложены уши или в них Беруши, раз они сами это не слышат и им нормально. А делать такой издевательский опрос верх непрофессионализма и бестактности
01:16:12 27-05-2025
в парке конкретно этом должна быть ТИШИНА, в городе масса мест где шум не помешает и привлечет активную часть тусовщиков, бестолочей разный и алкашей
01:44:44 27-05-2025
Парк отличный , тот кто его ведёт и сделал таким какой он есть большой молодец. Но баьаханье музыки с утра до вечера в нем лишнее. Почему бы не наслаждаться парком в его сегодняшнем формате но без музыки опущей на весь район ?
04:29:27 27-05-2025
Странные вопросы задают в комментариях - о чем вы думали, когда покупали жилье рядом с парком. Мы живём здесь более 20 лет. И нет, мы не думали, что все выходные с утра и до 11 вечера (а иной раз и позже) будет хреначить музон. И не думали, что руководство парка, планируя десятки мероприятий каждый месяц, не станет организовывать нормальные парковки, из-за чего мы не можем ни поставить машину у себя же во дворе, ни выехать, если удалось все же поставить. И это продолжается последние пару лет - не надо говорить, что "так было всегда, о чем вы думали", ничего подобного. Вы себя на наше место поставьте - попробуйте представить, что там, где вы много лет живете, внезапно вас целыми днями стал давить бухающий музон, и вас лишили возможности в своем же дворе парковаться, вам понравится?
09:16:39 27-05-2025
Гость (04:29:27 27-05-2025) Странные вопросы задают в комментариях - о чем вы думали, ко... 20 лет назад приехали из деревни? Меня родители водили в парк 60 лет назад. Там гремела музыка не только летом, но и зимой.
05:52:32 27-05-2025
Тоже парк Изумрудный больше не посещаем.
Смысла нет. Раньше там можно было отдохнуть, а сегодня - толпы людей. После 13:00 везде очереди, как в дефицитное время. Громкая музыка орёт, люди в микрофон орут.
Сочувствую местным жителям. Жить в постоянном громком шуме это ужасно. Крепитесь.
О чем думают организаторы когда врубают своё музло на полную громкость рядом с многоквартирными жилыми домами?
07:18:11 27-05-2025
Рядом с парком с пяток домов древней постройки по Камсу - это там где возможна слышимость, из них пара старинных хрущей, рядом с которыми могут парковаться. Вот и весь протестный электорат. Жители новостройки на месте БЛВЗ в большинстве не жалуются на шум или неудобства из-за парка. Спрашивал нескольких живущих там - у них хорошая шумоизоляция и закрытый двор. Возможно и есть кто то недовольный и там, но я таких не знаю. Парк - это место активностей и шума, музыки и множества людей. Даже в советские времена в парках играла музыка. Уж простите, какая в то время была, такая и играла. Тоже самое и сейчас - если популярны всякие Сигма-бои, то глупо крутить Зыкину или Сенчину) да и активности приходятся только на летний сезон. Остальное время тот район как глухомань.
07:43:41 27-05-2025
Как житель дома рядом с парком скажу: гости парка заставляют своими машинами всё ближайшие дворы препятствуя проезду и парковки как скорой помощи, полиции, мчс так и жильцов дома. Паркуются на газонах и тротуарах оставляя за собой кучи мусора. Уважаемые гости, если вы едете в парк, так и паркуйтесь и мусорите в парке может тогда его директор задумается о этой проблеме.
07:52:55 27-05-2025
Из-за нескольких бабок и дедуль соседних домов весь город должен лишиться празников в парке. На то он и парк. Не после 22:00 же мероприятие, значить по закону. Зачем покупали кваритру рядом с парком? Купили бы луше возле ЖД путей, там тише, только тепловоз периодически дудит, а тыгыдын даже усыпляет.
09:14:53 27-05-2025
Владислав (07:52:55 27-05-2025) Из-за нескольких бабок и дедуль соседних домов весь город до... Праздновать праздники надо у себя дома, со своей семьёй или роднёй. А в парке надо культурно отдыхать, ходить, дышать свежим воздухом, наслаждаться природой, пением птиц и тишиной в конце концов.
Раньше там можно было прокатиться на аттракционах, как взрослым так и детям.
08:05:15 27-05-2025
Гость (18:50:30 26-05-2025) Потому что находятся особо одаренные, чтобы купить там кварт... Ну вот и пусть теперь, как "особо одаренные" соушают шум парка. Построились в парковой зоне, а теперь еще и права качать удумали. Щасс!
08:53:42 27-05-2025
Я так полагаю, что "бухающая" музыка - это современная попсища...Займитесь подбором достойного репертуара...Музыка должна радовать. А если это то дерьмо, которое транслируют на МУЗТВ, то за его трансляцию расстреливать надо...
09:24:22 27-05-2025
За этот опрос Вакакева нужно привлечь за разжигание...Был о нем лучшего мнения. А жителей тоже можно понять, в выходные они имею право на отдых. В прошедшие выходные музыка была особенно громкая.
09:31:52 27-05-2025
Может как компромисс :
1. Сделать лимит на шумные праздники - предположим 2 раза в месяц. Если без музыки - хоть каждый день.
2.Сделать определённые часы ,когда муз.сопровождение будет громким - предположим с 10.00 до 17.00.
3.Переместить ( или построить сцену или площадку ) в другой конец парка ,ближе к стадиону Клевченя, там нет жилых домов,либо они далеко.
4.Уменьшить низкие частоты на муз.колонках - именно низкие " долбят" по мозгам.
Наверняка, есть ещё какие то меры, которые удовлетворили бы всех.
И последнее. Жильцы там сами не строили дома. Там нет частных особняков.
11:10:15 27-05-2025
про (09:31:52 27-05-2025) Может как компромисс : 1. Сделать лимит на шумные праздн... Какая разница, сами строили дома или застройщики. Покупали-то сами! На территории, экспроприированной у парка. Пусть предъявляют претензии к тем, кто разрешал строительство, кто строил.
10:14:23 27-05-2025
Когда парк начинали реконструировать, то обещали, что будет соблюдён балас между спокойным отдыхом в парковой зоне и и фестивалями. Чтобы он не стал копией "Центрального". Что в итоге?
Парк превратился в место дискотек, трассу для велосипедистов и самокатчиков и рекламное место для тряпок и дорогих сыров. Парк отличный, но этих самых тихих зон нет: везде самокаты, велосипеды, коучи, обрубка деревьев, спортивные мероприятия, ещё что-то.
После недавней *санитарной* вырубки белки ушли, до этого исчезли дрозды, дятлы, соловьи и другая фауна.
"Юбилейный" идет той же ошибочной дорогой.
11:14:18 27-05-2025
Живу в 111 доме по пр.Комсомольскому без малого 40 лет. Провести выходные дома в тишине стало не возможно. Грохот музыки из парка до самой темноты. Наш двор постоянно забит приезжими. Пытаясь заехать к своему дому, привезя ребенка-инвалида, постоянно сталкиваюсь с хамством приехавших отдохнуть в парк. Однажды одна дамочка заблокировала въезд и на просьбу дать возможность проехать к подъезду высадить ребенка, потребовала предъявить ей прописку. После прогулок отдохнувшие граждане перед посадкой в свой авто считают нормой "пописать на дорожку". Поэтому, как бы там не было, но верните старый, тихий парк.
06:08:24 28-05-2025
Гость (11:14:18 27-05-2025) Живу в 111 доме по пр.Комсомольскому без малого 40 лет. Пров... очень странные отдыхающие. в парке есть прекрасные туалеты
13:22:13 27-05-2025
парк нужен и надо развлекаться а то решили только .Что им это хорошее место
16:17:18 27-05-2025
А в чем заслуга Вакаева? Он разве на свои деньги обустроил парк? От просто освоил бюджет, вот и вся заслуга. Он за это получал зарплату.
16:42:34 27-05-2025
Живу недалеко от парка.
Считаю, что мероприятия в парке нужно проводить, без финансирования парк станет никому не интересен и будет просто заброшен, как это было несколько лет назад.
За последнее время из плюсов это благоустройство:
1) Появилось большое количество новых дорожек
2) Старые деревья вырубаются (от которых люди получали травмы) и парк постепенно засаживается новыми деревьями
3) Восстановлен пуд и мосты…
Из минусов:
1) Во время массовых мероприятий необходимо запретить кататься на велосипедах и электросамокатах и следить за этим
2) Необходимо соблюдать общий режим тишины:
- с 22 до 8 часов в будние дни;
- с 22 до 9 часов в выходные и праздничные дни;
- с 13 до 15 часов ежедневно.
3) Жители города приезжающие в парк, бросают машины на проезжих частях дорог, тротуарах и газонах. Место для парковок не соответствует количеству желающих и думаю, решить данную проблему можно только развитием других парков и устройством альтернативных площадок, чтобы жители города не ехали в одно место.
21:14:16 27-05-2025
Живу на Ленина, хожу в этот парк 30 лет. В этом году все меньше тянет туда в теплое время года-толпы тянутся в парк со всех сторон после 18:00 в будни и днем в выходные. Бегуны, велосипедисты, пешеходы, родители с колясками, хозяева животных-все друг другу мешают. Видимо, остается как на патриках, только рано утром гулять, потому что потом понаедут.
Зимой получше, все любители «фестивалить» замерзают в своих спальных кварталах в очке города и не высовываются.
Про высокую нагрузку на парк уже давно писали, пускай другие парки развивают, чтобы весь город не стекался в одну точку. Должна быть альтернатива.
По поводу жалующихся на шум - напротив парка стоят сталинки 50-х годов постройки, а в них жильцы, заселившиеся туда в этих же 50-х или немногим позже. И с чего это вдруг эти люди должны жить с закрытыми окнами? Чтобы подпивасы с Балтийки культурно отдохнули?
21:26:24 27-05-2025
Гость (21:14:16 27-05-2025) Живу на Ленина, хожу в этот парк 30 лет. В этом году все мен... Жил на Красноармейском, на Сулиме, на Строителей. Этот парк вижу только из окна машины. Что Меланжевый, что Изумрудный. Нет никакого желания окунаться в толпы людей и детей своих туда же тащить.
23:18:02 27-05-2025
Живу на второй линии строителей, 9 мая в одни окна весь день песни с вокзала, с другой стороны - с площади советов, слышно очень и песни разные. Под каждым кустом какая то машина, клумба, дорожка - по фиг. К вечеру разламывалась голова, но это разово, потерпеть можно. Не представляю если так каждые выходные.
23:38:49 27-05-2025
По слышимости музыки, это далеко не несколько домов рядом, до "России" включительно "веселимся", и опрос бы сколько %на мероприятиях местные в этом районном парке, почему не ,"Юбилейный","Центральной"?Тарарам и бедлам ежедневно, то большой то малый
07:48:18 28-05-2025
Я жила на ул.Ленской в частном секторе,прямо за забором парка, 70-90 годах. Каждые выходные в парке были танцы,музыка гремела до 11 часов. Все лето работали аттракционы,народу было не протолкнуться! На озере катались на катамаранах, а рыбаки сидели с удочками.На стадионе играли в футбол,болельщики орали во всю мощь! Этот парк никогда не был тихим!!! Он стал заброшенным ,как и вся страна,с 90-тых! И ходить по нему было страшно!Сейчас ,спасибо,привели в порядок! Красота,чистота! Место для отдыха на 5! Его и восстанавливали для активного отдыха!
11:58:01 28-05-2025
1. Вопрос - надо развивать парк или пусть зарастает кустами и бомжами? Даже для жителей напротив ответ очевиден - лучше шум, чем криминогенная обстановка
2. Близость квартиры к парку увеличивает ее стоимость. Чем более развит парк, тем выше стоимость недвижимости по соседству.
У недовольных, чья недвижимость выросла в цене, есть возможность за счёт действий руководства парка существенно улучшить свои жилищные условия - получить большую площадь в тихом месте, надо просто захотеть
13:10:20 28-05-2025
Верните кладбище, и жители окресных домов будут счастливы, дети их будут играть на могилках и в тишине.парк культуры и отдыха.мне искренне нравится парк и мероприятия, недовольны городской жизнью,валите за город, в сёлах и деревню. Там тихо и никто не шумит.я сам сельский человек и знаю о чём говорю