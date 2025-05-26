Потому что тишина должна быть на общественной территории

26 мая 2025, 16:40, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В барнаульском парке "Изумрудный" могут отменить все масштабные мероприятия. Об этом руководитель общественной территории Владислав Вакаев рассказал в своем Telegram-канале.

"С наступлением теплого сезона и активизацией событийной программы в парке "Изумрудный" к нам вновь периодически поступают жалобы от жителей прилегающих к парку домов. Набор претензий известен: слишком шумно и слишком многолюдно", – отметил Вакаев.

Он подчеркнул, что проблему пытаются решить: события проводятся только в определенных локациях, оставляя для спокойного отдыха значительную часть парка, разработан специальный регламент проведения мероприятий, который организаторы обязаны соблюдать.

"Более того, мы уже отказались от проведения нескольких масштабных событий этим летом, переведя их на альтернативную площадку. Но недовольные требуют полностью свернуть событийную программу парка. И их голос весьма заметен. В связи с этим нужно понять, действительно ли это желание большинства, либо это эффект "агрессивного меньшинства", когда небольшая, но мотивированная группа может навязать свои взгляды остальным", – добавил Вакаев.

В связи с этим Вакаев проводит опрос. На данный момент 89% проголосовавших считают, что "Изумрудный" должен быть насыщен разнообразными событиями, в том числе и масштабными праздниками. 11% уверены, что парк – не место для праздников и фестивалей.