Празднование Дня Победы отменили в шести российских регионах
"Бессмертный полк" здесь пройдет в онлайн-формате
18 апреля 2024, 16:04, ИА Амител
Военная техника на параде / Фото: pxhere.com
В шести регионах России отменили празднование Дня Победы из-за риска атак со стороны ВСУ. Об этом сообщает Mash.
В данный момент мероприятия отменили Белгородская, Брянская, Псковская, Рязанская и Курская области, а также Севастополь. В некоторых регионах власти думают над тем, чтобы поступить так же.
Акция "Бессмертный полк" в этих регионах пройдет в онлайн-формате. К ним присоединятся Коми, Чита, Забайкальский край и Нижегородская область.
В прошлом году от празднования 9 Мая отказались 23 города.
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17:58:27 18-04-2024
Правильно сделали.