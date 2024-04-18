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Празднование Дня Победы отменили в шести российских регионах

"Бессмертный полк" здесь пройдет в онлайн-формате

18 апреля 2024, 16:04, ИА Амител

Военная техника на параде / Фото: pxhere.com
Военная техника на параде / Фото: pxhere.com

В шести регионах России отменили празднование Дня Победы из-за риска атак со стороны ВСУ. Об этом сообщает Mash.

В данный момент мероприятия отменили Белгородская, Брянская, Псковская, Рязанская и Курская области, а также Севастополь. В некоторых регионах власти думают над тем, чтобы поступить так же.

Акция "Бессмертный полк" в этих регионах пройдет в онлайн-формате. К ним присоединятся Коми, Чита, Забайкальский край и Нижегородская область.

В прошлом году от празднования 9 Мая отказались 23 города.

День Победы
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Комментарии 1

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Гость

17:58:27 18-04-2024

Правильно сделали.

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