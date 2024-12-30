Предновогодние пробки сковали Барнаул днем 30 декабря

В основном заторы собрались у торговых центров

30 декабря 2024, 14:40, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Крупными заторами оказался скован Барнаул 30 декабря. В основном пробки собрались у городских торговых центров. По данным 2ГИС, дорожная ситуация оценивается на шесть баллов.

Фото: 2ГИС

Строителей

На проспекте Строителей пробка тянется от пересечения с пр. Красноармейским до бизнес-центра Galaxy. А от самого ТЦ Galaxy затор растянулся до Павловского тракта.

Власихинская, Лазурная, Павловский тракт

Сегодня барнаульским водителям придется постоять на ул. Власихинской: движение сковано от ТЦ "Волна" до микрорайона "Лазурный 2". Помимо этого, большие пробки собрались на ул. Лазурной – затор тянется от ул. Власихинской до ул. Взлетной, вдоль торговых центров "Лидер", "Шоколад" и "Лето". Не обошли пробки и Павловский тракт: сегодня он скован вдоль ТЦ "Европа" и "Москва".

Балтийская, Малахова

Затор по ул. Балтийской растянулся от ул. Малахова до ул. Шумакова. Особенно проблемное движение отмечено от ТЦ "Праздничный" до ТЦ "Шоколад".

Большие пробки также настигли ул. Малахова. Два ДТП в правом ряду произошли на ул. Сухэ-Батора у Янтарного рынка. Движение сковано до ул. Севастопольской.