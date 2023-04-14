Предпасхальная продуктовая ярмарка пройдёт в Барнауле

Они будут работать с 10 до 14 часов на шести площадках

14 апреля 2023, 09:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 15 апреля пройдут предпасхальные продуктовые ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Горожане смогут приобрести мясо, масло, колбасы, мясные полуфабрикаты и рыбные продукты, кондитерские изделия, овощи и другие товары от местных производителей.

Также пекарни и кондитерские цеха Барнаула организуют продажу куличей. На всех площадках можно будет купить яйца и ингредиенты для пасхальной выпечки: муку, изюм, орехи, цукаты и другие продукты.

Ярмарки будут работать с 10 до 14 часов на шести площадках:

– проспект Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");

– улица 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);

– площадь Народная;

– улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

– проспект Красноармейский, 36 (на площадке перед бар-рестораном "Опера");

– улица Чайковского, 21а (посёлок Южный, площадь перед ДК "Южный").