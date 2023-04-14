Предпасхальная продуктовая ярмарка пройдёт в Барнауле
Они будут работать с 10 до 14 часов на шести площадках
14 апреля 2023, 09:46, ИА Амител
В Барнауле 15 апреля пройдут предпасхальные продуктовые ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Горожане смогут приобрести мясо, масло, колбасы, мясные полуфабрикаты и рыбные продукты, кондитерские изделия, овощи и другие товары от местных производителей.
Также пекарни и кондитерские цеха Барнаула организуют продажу куличей. На всех площадках можно будет купить яйца и ингредиенты для пасхальной выпечки: муку, изюм, орехи, цукаты и другие продукты.
Ярмарки будут работать с 10 до 14 часов на шести площадках:
– проспект Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");
– улица 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);
– площадь Народная;
– улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
– проспект Красноармейский, 36 (на площадке перед бар-рестораном "Опера");
– улица Чайковского, 21а (посёлок Южный, площадь перед ДК "Южный").
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