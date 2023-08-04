Предпринимателей захотели обязать индексировать зарплаты
Поправки в Трудовой кодекс в ближайшее время внесут в Госдуму
04 августа 2023, 09:00, ИА Амител
Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предлагает обязать предпринимателей индексировать зарплату в соответствии с уровнем инфляции, сообщают "Ведомости".
По мнению депутата, права работников внебюджетной сферы нарушаются, а их зарплата не индексируется. При этом он напомнил, что Роструд и Верховный суд подтверждали обязанность работодателей повышать зарплату не реже раза в год минимум на размер инфляции.
Тем самым необходимо усилить ответственность всех работодателей за неисполнение обязанности по индексированию зарплаты сотрудников, считает Нилов.
Поправки в Трудовой кодекс депутат в ближайшее время внесет в Госдуму.
09:09:10 04-08-2023
И опять бизнес. У которого и так другой МРОТ) То есть бюджет может платить 16 242 плюс РК, а предприниматели - нет, извольте по региональному соглашению, которое никто не подписывал, но оно обязательно.
09:33:49 04-08-2023
Гость (09:09:10 04-08-2023) И опять бизнес. У которого и так другой МРОТ) То есть бюджет... Бизнес всегда находится в удобной позе, по этому грех его не иметь. А в бюджетные деньги всегда жалко
09:21:54 04-08-2023
А смысл? Если денег нет, то просто работников переведут на 0,75 или 0,5 ставки и всё.
09:35:38 04-08-2023
Гость (09:21:54 04-08-2023) А смысл? Если денег нет, то просто работников переведут на 0... Ну да переведут, и люди возможно даже меньше будут получать. Но по статистике получим рост заработной платы.
09:42:17 04-08-2023
Гость (09:35:38 04-08-2023) Ну да переведут, и люди возможно даже меньше будут получать.... кмк, там дело в другом - взносы с мрот 30%, с того, что выше - 15. Чем выше мрот, тем больше будет получать государство в виде налогов. Потому что ежели раньше оно хотя бы делало вид, что взносы идут в отдельный фонд, то теперь вообще все налоговые платежи и взносы валятся в единый котел и уходят в Москву. А там уже с барского плеча распределяются.
09:32:00 04-08-2023
Ну тогда государство должно гарантировать предпринимателю рост прибыли.
09:40:08 04-08-2023
Бред полный. В большинстве контор есть оклад и есть премиальная часть. Оклад да, проиндексируют, но сумму премии на эту же величину уменьшат и ты ничего с этим сделать не сможешь. В сумме получишь то же самое.
09:44:04 04-08-2023
А денег-то подкинут на эту самую индексацию? Или как обычно- все прибыли в офшоры, а населению- денег нет , но вы держитесь?
10:05:28 04-08-2023
Гость (09:44:04 04-08-2023) А денег-то подкинут на эту самую индексацию? Или как обычно-... Вы как себе представляете "подкидывание" денег частным, на минуточку, предприятиям и организациям? Это же не бюджет)
10:18:19 04-08-2023
Гость (10:05:28 04-08-2023) Вы как себе представляете "подкидывание" денег частным, на м... Ну может, для начала перестать оставлять за границей выручку от продажи ресурсов? Пусть деньги, для разнообразия, не на вражеские страны, а на родную страну поработают? Хотя, какая страна для депутатов родная - большой вопрос. Наверное, та , в которой деньги лежат....
10:30:08 04-08-2023
Гость (10:18:19 04-08-2023) Ну может, для начала перестать оставлять за границей выручку... Кто сейчас оставляет за границей выручку от продажи ресурсов? Вы хоть немного в себе? Вы не знаете про санкции? Про отключение от СВИФТ? Вы зачем бред здесь пишете?
12:35:47 04-08-2023
Гость (10:30:08 04-08-2023) Кто сейчас оставляет за границей выручку от продажи ресурсов... Наивный, живет в информационном вакууме.
10:30:43 04-08-2023
Гость (10:18:19 04-08-2023) Ну может, для начала перестать оставлять за границей выручку... не, сынок, это фантастика (с)
10:49:58 04-08-2023
Гость (10:30:08 04-08-2023) Кто сейчас оставляет за границей выручку от продажи ресурсов... санкции - это при которых газопровод между двух стран, которые свошатся, фунциклирует как ни в чем не бывало? При которых нельзя котиков возить на выставки и онкобольным помогать, но при этом можно поставлять спецсредства силовикам? И при которых состояние российских олигархов выросло на 17, что ли, процентов? И при которых жены и дети олигархов разъезжают по Европе? Но вы верьте, верьте.
10:59:28 04-08-2023
Гость (10:49:58 04-08-2023) санкции - это при которых газопровод между двух стран, котор... 1. Газопровод работает не для 404, а для Венгрии, которая продолжает закупать российский газ. ЕС специально для Венгрии сделал исключение из санкционного списка. Газ поставляют по официальному контракту. Венгры в Газпромбанк загоняют валюту, Газпромбанк конвертирует валюту в рубли, и венгры со своего рублевого счета отправляют деньги в оплату за газ. Где тут "оставление выручки за бугром"????? 2. Кто и какие средства каким силовикам поставляет? 3. По Европе могут разъезжать только те, кого нет в санкционных списках ЕС и США. Да будет вам известно, что весь высший чиновничий аппарат и путинский олигархат внесены в эти списки. Эти люди могут только в Дубай ездить, там правила США не действуют. 4. Вы несёте лютый бред.
10:53:46 04-08-2023
А муниципальные предприятия почему не индексируют зарплату?Вроде как бюджетники и должны это делать но не наблюдается никаких действий.В чём дело?
11:30:18 04-08-2023
Гость (10:59:28 04-08-2023) 1. Газопровод работает не для 404, а для Венгрии, которая пр... 1. Еще раз - то есть газопровод, который идет через нацистскую Украину, прекрасно работает. И никому - ни Украине, ни России, нигде не жмет. Никто его не бомбит, не взрывает и не перекрывает - ни с одной из сторон. И продавать газ кому-то в Европе России не жмет - ну раз можно. Они же враги, или нет? Или этодесовсемдругоедело? То есть ежели выручка не остается, то все ок))) Так и запишем. 2. Спецсредства для силовиков вошли только в какой-то далеко не самый первый пакет санкций, если честно, искать уже лень. То есть просвещенной Европе нормально было одной рукой призывать свергать режим, а другой - поставлять средства для разгона демонстраций. 3. Бедные, давайте их пожалеем. И да, их жены и дети, видимо, не в списках, так что постоянно попадают в новости) 4. Вы, видимо, читаете невнимательно - я ж не говорю, что Россия плохая, а Европа хороша - скорее наоборот. И про оставление выручки пост не мой, я только про санкции. Которые, увы, бьют только во Ваську из Мухосранска и Маньке из Хацапетовки. Про увеличение состояния олигархов вы как-то ничего не пишете, и с чего бы это, не подскажете?
11:47:37 04-08-2023
Гость (11:30:18 04-08-2023) 1. Еще раз - то есть газопровод, который идет через нацистск... 1. Да, газопровод есть, как и торговля с Европой. И это несмотря на санкции. Записывайте. 2. Ах, вы про эти спецсредства) Для "мирных" демонстрантов) А вы этих "демонстрантов" где-то видели у нас начиная с 24.02.22? Я тоже их- не видел. Актуальность этого вашего аргумента ничтожна. 3. Я не призывал никого жалеть, я лишь обратил ваше внимание на фактологию. А те, кто в новостях, те либо против СВО, либо уже давно перебрались в Европу. 4. Санкции вредят всем. Не только Ваську и Маньке, но и оставшимся здесь олигархам. Послушайте хотя бы опубликованный слив телефонного разговора Иосифа Пригожина с одним из олигархов. Они лишаются своих счетов в западных банках, имущества - вилл, яхт. Да, они продолжают зарабатывать внутри РФ, и даже увеличивают свои прибыли. Но одновременно они и лишаются привычного им комфорта и своего имущества за бугром. 5. Про увеличение могу написать: это жизненный закон - в трудные времена богатые богатеют, а бедные беднеют. Приведу простой пример: Сбер в очередной раз отчитался о РЕКОРДНОЙ прибыли во втором квартале текущего года. Хороший пример?
12:03:30 04-08-2023
Гость (11:47:37 04-08-2023) 1. Да, газопровод есть, как и торговля с Европой. И это несм... 1. Записываю) Все нормально, война войной, а обед по расписанию. Дальше комментировать не буду, ибо. 2. Естественно, их нет. Они либо сидят, либо боятся что-то сказать, ибо сядут, либо поуехали. Ну, кто смог. Ну а ежели суслика не видно, то о чем говорить, ага. 3. Нет, те, кто в новостях - вполне себе жены и дети наших действующих патриотов. Может, сейчас стали получше прятаться, конечно. 4. "В текущем году состояние миллиардеров России увеличилось на $16,1 млрд, следует из опубликованного Bloomberg индекса богатейших людей планеты (Bloomberg Billionaires Index). Расчет производится в том числе на основе стоимости акций компаний, которыми владеют миллиардеры." Ну да, у кого-то жемчуг мелок, а кто-то лишился необходимых лекарств. А так да, страдают все одинаково. 5. Хороший. Кому война, а кому... Ну и да, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Об этом я и говорю. А у нас толстые еще и толстеют.
12:44:50 04-08-2023
Гость (11:47:37 04-08-2023) 1. Да, газопровод есть, как и торговля с Европой. И это несм... Ты не забывай, что деньги можно выводить не только в Европу, здесь они их держать и вкладывать не будут, не будь наивным. Если бы они вкладывали деньги в бизнес здесь, ты бы заметил, так как речь идёт о миллиардах долларов.
12:19:50 04-08-2023
Сначала бы с серыми и чёрными зарплатами разобрались, которые до сих пор в ходу в большинстве контор
12:36:42 04-08-2023
Гость (12:19:50 04-08-2023) Сначала бы с серыми и чёрными зарплатами разобрались, которы... Хотите получать в белую-отдайте 40% на социалку любимому государству. Оно с этих денег олигархов подкормит, а вам к старости еще , глядишь, еще пенсионный возраст подымет...
12:42:58 04-08-2023
Пока люди готовы получать копеечные ЗП - ничего не изменится. Лично знаю нескольких ИП, которые имеют чистыми в месяц около 1 млн. руб. Уже после уплаты налога по УСН или патенту. Работают на них работяги по 40-50 человек с з/п 20-40 т.р. И никто не саботирует такую работу. Хотя, если всем поднять ЗП на 15 т.р., то бизнесмен по-прежнему будет жировать с прибылью в пол миллиона. Но нет. Люди покорно пашут. Некоторые (особенно женщины) даже боготворят своих господинов и иногда даже сочувствуют им, когда те жалуются на повышение аренды, инфляцию и т.п.
12:44:19 04-08-2023
Естественно, все работаю в черную. Можно и в белую устроиться. Но сразу почти минус 8к с ЗП
12:45:52 04-08-2023
Так что я бы не стал винить во всем гос-во. Сами же простые люди в лице ИП и ООО обдирают сограждан.