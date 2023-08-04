Предпринимателей захотели обязать индексировать зарплаты

Поправки в Трудовой кодекс в ближайшее время внесут в Госдуму

04 августа 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предлагает обязать предпринимателей индексировать зарплату в соответствии с уровнем инфляции, сообщают "Ведомости".

По мнению депутата, права работников внебюджетной сферы нарушаются, а их зарплата не индексируется. При этом он напомнил, что Роструд и Верховный суд подтверждали обязанность работодателей повышать зарплату не реже раза в год минимум на размер инфляции.

Тем самым необходимо усилить ответственность всех работодателей за неисполнение обязанности по индексированию зарплаты сотрудников, считает Нилов.

Поправки в Трудовой кодекс депутат в ближайшее время внесет в Госдуму.