Предприниматели прогнозируют подорожание продуктов в России на 20%
Некоторые уверены, что вмешательство государства сделает ситуацию только хуже
19 августа 2023, 17:50, ИА Амител
Глава комитета по экономике московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский заявил о том, что цены на продукты в России вырастут примерно на 10-20% в ближайшее время.
Он добавил, что вмешательство государства и регулирование цен на продукты из потребительской корзины сделает ситуацию только хуже, потому что это приведет к ажиотажу, снижению спроса и большему подорожанию.
При этом Каневский в интервью URA.ru заявил, что рано или поздно стабилизация цен все-таки произойдет.
Президент "Опоры России", член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Александр Калинин заявил, что в некоторых сферах государственное регулирование необходимо. В частности следить нужно за крупными производителями, которые могут массово завышать цены.
17:59:04 19-08-2023
так вопрос повышения цен решается на раз-введение налога на сверхприбыль
18:22:07 19-08-2023
Некоторые уверены, что вмешательство государства сделает ситуацию только хуже.. . Только перевод зажравшихся импортозамещателей в статус "врага народа" и судами над ними , со всей проллетарской ненавистью, остановит разграбление населения России этими персонажами.
19:41:13 19-08-2023
Каждый год от 20% до 40%, какая прелесть, у Путина рейтинг на этом фоне растет, результат на выборах точно будет 140%.
20:04:13 19-08-2023
Не удивился. Барыги, они и в Африке барыги. Поэтому этой категории мироедов свойственно три шкуры с трудового народа сдержать,
20:15:04 19-08-2023
Какая же это опора, все время почву из под ног выбивают. Не опора , а болото состоящее из никчемных как в бизнесе , так и в политической жизни...