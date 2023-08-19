Предприниматели прогнозируют подорожание продуктов в России на 20%

Некоторые уверены, что вмешательство государства сделает ситуацию только хуже

19 августа 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава комитета по экономике московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский заявил о том, что цены на продукты в России вырастут примерно на 10-20% в ближайшее время.

Он добавил, что вмешательство государства и регулирование цен на продукты из потребительской корзины сделает ситуацию только хуже, потому что это приведет к ажиотажу, снижению спроса и большему подорожанию.

При этом Каневский в интервью URA.ru заявил, что рано или поздно стабилизация цен все-таки произойдет.

Президент "Опоры России", член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Александр Калинин заявил, что в некоторых сферах государственное регулирование необходимо. В частности следить нужно за крупными производителями, которые могут массово завышать цены.