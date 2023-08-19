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Предприниматели прогнозируют подорожание продуктов в России на 20%

Некоторые уверены, что вмешательство государства сделает ситуацию только хуже

19 августа 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Глава комитета по экономике московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский заявил о том, что цены на продукты в России вырастут примерно на 10-20% в ближайшее время.

Он добавил, что вмешательство государства и регулирование цен на продукты из потребительской корзины сделает ситуацию только хуже, потому что это приведет к ажиотажу, снижению спроса и большему подорожанию.

При этом Каневский в интервью URA.ru заявил, что рано или поздно стабилизация цен все-таки произойдет.

Президент "Опоры России", член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Александр Калинин заявил, что в некоторых сферах государственное регулирование необходимо. В частности следить нужно за крупными производителями, которые могут массово завышать цены.

цены Продукты

Комментарии 5

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гость

17:59:04 19-08-2023

так вопрос повышения цен решается на раз-введение налога на сверхприбыль

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Гость

18:22:07 19-08-2023

Некоторые уверены, что вмешательство государства сделает ситуацию только хуже.. . Только перевод зажравшихся импортозамещателей в статус "врага народа" и судами над ними , со всей проллетарской ненавистью, остановит разграбление населения России этими персонажами.

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Гость

19:41:13 19-08-2023

Каждый год от 20% до 40%, какая прелесть, у Путина рейтинг на этом фоне растет, результат на выборах точно будет 140%.

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Петро

20:04:13 19-08-2023

Не удивился. Барыги, они и в Африке барыги. Поэтому этой категории мироедов свойственно три шкуры с трудового народа сдержать,

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Гость

20:15:04 19-08-2023

Какая же это опора, все время почву из под ног выбивают. Не опора , а болото состоящее из никчемных как в бизнесе , так и в политической жизни...

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