Предприниматели рассказали, как выжить в условиях роста цен на кофе
За минувший год цены на арабику выросли на 70%
03 февраля 2025, 08:00, ИА Амител
Цены на кофе продолжают стремительно расти. Биржевая стоимость арабики – самого востребованного элитного сорта – превысила 8 тысяч долларов за тонну, увеличившись на 70% по отношению к показателям прошлого года. Радиостанция Business FM Барнаул изучила, как это влияет на кофейный бизнес в Алтайском крае.
По словам Владислава Быкова, владельца сети кофеен Coffee Bull, рост цен на кофе связан с тремя основными факторами: плохим урожаем в странах-производителях, ослаблением рубля и сложностями с логистикой.
"Доставка из Москвы в Барнаул обходится дорого, поскольку основные логистические узлы находятся в столице и Санкт-Петербурге", – отмечает Владислав Быков.
По мнению Романа Канбарова, владельца Renoir Coffee, проблема усугубляется кадровым кризисом и общей инфляцией.
"Где брать сотрудников? Мы не можем в текущих условиях инфляционных продолжать платить им 250 рублей в час, это слишком мало. То есть люди в принципе не пойдут сюда", – объясняет Роман Канбаров.
Некоторые предприниматели отказываются от компромиссов в качестве. Владислав Быков подчеркивает, что в сегменте "спешелти" невозможно заменить качественные зерна более дешевыми аналогами.
Григор Мгдесян, совладелец Biggies, рассказывает о способах борьбы с ростом цен:
- Долгосрочные контракты с поставщиками, которые готовы снижать цены ради сохранения сотрудничества.
- Закупки крупным оптом, если позволяют условия хранения.
- Увеличение глубины переработки: вместо готового сырья – работа с первичными продуктами.
"Не покупайте шоколад, покупайте шоколадные бобы, не покупайте фисташковую пасту, а покупайте фисташку", – советует Григор Мгдесян.
Эксперты прогнозируют, что весной цены на кофе могут вырасти еще на 20% из-за неурожая в Бразилии и Вьетнаме. Когда ситуация стабилизируется, предприниматели сказать не берутся, но делают все возможное, чтобы сохранить бизнес.
08:31:22 03-02-2025
"Не покупайте шоколад, покупайте шоколадные бобы(С)
Может сразу садить какао- дерево? Советы "экспертов" иногда поражают!
08:53:10 03-02-2025
Травы изобилие.
10:08:33 03-02-2025
Гость (08:53:10 03-02-2025) Травы изобилие. ... так за нее посадят
09:14:49 03-02-2025
250 руб в час мало? Я думаю, много кто в Алтайском крае получает раза в 2 меньше.
10:03:39 03-02-2025
Гость (09:14:49 03-02-2025) 250 руб в час мало? Я думаю, много кто в Алтайском крае полу... Ну это же кофейня. Там нужны пафос и атрибутика. Нужны миловидные, стройные молодые девушки, манерные и ухоженные юноши. Не обязательно умные, но расторопные. Обычных тетьку и дядьку туда не возьмут.
10:00:10 03-02-2025
Ну да, мы верим, что вы не будете удешевлять сырьём
10:27:05 03-02-2025
средней паршивости лавацца стоил 249 р за 250 грамм.
брал его когда лень было ехать к товарищу, который занимается кофемашинами и нормальным кофе.
сейчас лавацца за 660 р/250 гр в магните, на озоне можно за 550 р купить.
нормальный шоколад тоже дорожает. не эти "яшкины", в которых шоколада-то и нет, а нормальный ).
кстати в ренойр хороший шоколад, они пока на качестве не экономят, но растет цена.
все вместе, и рост на рынке, и подорожавшая логистика и местная - родненькая инфляция, превращающая рубль в в резанную бумагу.