Предприниматели рассказали, как выжить в условиях роста цен на кофе

За минувший год цены на арабику выросли на 70%

03 февраля 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: David O. Andersen / unsplash.com

Цены на кофе продолжают стремительно расти. Биржевая стоимость арабики – самого востребованного элитного сорта – превысила 8 тысяч долларов за тонну, увеличившись на 70% по отношению к показателям прошлого года. Радиостанция Business FM Барнаул изучила, как это влияет на кофейный бизнес в Алтайском крае.

По словам Владислава Быкова, владельца сети кофеен Coffee Bull, рост цен на кофе связан с тремя основными факторами: плохим урожаем в странах-производителях, ослаблением рубля и сложностями с логистикой.

"Доставка из Москвы в Барнаул обходится дорого, поскольку основные логистические узлы находятся в столице и Санкт-Петербурге", – отмечает Владислав Быков.

По мнению Романа Канбарова, владельца Renoir Coffee, проблема усугубляется кадровым кризисом и общей инфляцией.

"Где брать сотрудников? Мы не можем в текущих условиях инфляционных продолжать платить им 250 рублей в час, это слишком мало. То есть люди в принципе не пойдут сюда", – объясняет Роман Канбаров.

Некоторые предприниматели отказываются от компромиссов в качестве. Владислав Быков подчеркивает, что в сегменте "спешелти" невозможно заменить качественные зерна более дешевыми аналогами.

Григор Мгдесян, совладелец Biggies, рассказывает о способах борьбы с ростом цен:

Долгосрочные контракты с поставщиками, которые готовы снижать цены ради сохранения сотрудничества. Закупки крупным оптом, если позволяют условия хранения. Увеличение глубины переработки: вместо готового сырья – работа с первичными продуктами.

"Не покупайте шоколад, покупайте шоколадные бобы, не покупайте фисташковую пасту, а покупайте фисташку", – советует Григор Мгдесян.

Эксперты прогнозируют, что весной цены на кофе могут вырасти еще на 20% из-за неурожая в Бразилии и Вьетнаме. Когда ситуация стабилизируется, предприниматели сказать не берутся, но делают все возможное, чтобы сохранить бизнес.