Предприниматели с Крытого рынка рассказали, благодаря кому их не выкинули на улицу

Арендаторы надеются, что рынок продолжит работать и после продажи здания

15 января 2025, 13:52, ИА Амител

Крытый рынок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предприниматели с барнаульского Крытого рынка записали видеообращение со словами благодарности тем, благодаря чьим усилиям арендаторам пока удается сохранять свои рабочие места. Рынок, который должны были закрыть с 15 января, продолжает функционировать. Часть предпринимателей уже заключили договоры с МТУ Росимущества по Алтайскому краю и Республике Алтай, остальные сделают это до конца текущей рабочей недели. Всего будет оформлено порядка 65 договоров. Об этом amic.ru сообщили представители инициативной группы рынка.

"Мы выражаем слова благодарности жителям нашего города, мэру Вячеславу Франку, председателю комитета по развитию предпринимательства администрации города Наталье Кротовой, прокурору Алтайского края Антону Герману, депутату АКЗС Антону Арцибашеву, руководителю МТУ Росимущества по Алтайскому краю и Республике Алтай Евгению Хижняку, адвокату Юрию Петрову. Благодаря усилиям этих людей рынок, который должны были закрыть, продолжает функционировать. Он нужен людям", – говорят предприниматели.

Крытый рынок / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Люди рассчитывают, что и после продажи здания новому собственнику единственный рынок на Потоке продолжит свою деятельность. Как ранее сообщал amic.ru, такая перспектива стала возможной благодаря решению Росимущества заключить договоры с действующими арендаторами. Документы будут числиться как обременение при продаже здания, что дает надежду предпринимателям сохранить действующий рынок, хотя у него официально есть только статус ярмарки.

Напомним, в середине декабря 2024 года Росимущество, которое является владельцем Крытого рынка, внезапно известило арендаторов, что они обязаны освободить торговые площади до 15 января в связи с приватизацией здания. Люди попытались уговорить власть дать им возможность сохранить торговые места и рынок. К решению проблемы подключился мэр Барнаула Вячеслав Франк, который выступил с предложением передать объект в муниципальную собственность города. Однако в Росимуществе пояснили, что новый собственник рынка может быть определен только через торги. Вячеслав Франк заверил, что администрация города будет контролировать ситуацию, поддерживая сохранение рабочих мест и функционирование рынка.