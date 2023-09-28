Предприниматели Сибири взяли 36 млрд рублей льготных кредитов на развитие бизнеса
В основном средства брали компании агропромышленного комплекса
28 сентября 2023, 17:28, ИА Амител
За девять месяцев 2023 года Сибирский Сбербанк заключил более 200 сделок льготного кредитования бизнеса на общую сумму 36 млрд рублей. Подавляющее большинство кредитов – почти 3/4 от всего количества – относятся к финансированию агропромышленного комплекса. Общая сумма по ним превышает 11 млрд рублей.
В Сибирском банке лидером по объему льготного кредитования бизнеса стало Красноярское отделение, которое обслуживает Красноярский край, а также республики Хакасия и Тыва. Предприятия этих регионов заключили сделки по льготному кредитованию на общую сумму свыше 12 млрд рублей. Корпоративные клиенты Алтайского отделения оформили льготных кредитов почти на 6,8 млрд рублей.
"Сбербанк в регионах Сибири участвует во всех федеральных программах, включая основные направления – поддержку малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса и льготное кредитование для предприятий обрабатывающей промышленности. Количество программ с каждым годом растет и актуализируется для нужд клиентов", – прокомментировал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.
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