Председатель АКЗС Александр Романенко поздравил жителей Алтайского края с Новым годом

Романенко подчеркнул, что уходящий год был щедрым на юбилеи и знаковые события

31 декабря 2024, 11:45, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель АКЗС Александр Романенко поздравил жителей Алтайского края с наступающим Новым годом и Рождеством. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Уважаемые жители Алтайского края! Дорогие земляки!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Эти замечательные праздники мы всегда ждем с особым волнением и радостью, ведь они возвращают нас в детство, наполняют дома уютом, собирают в дружеском кругу родных и близких.

Семья во все времена была и остается главной опорой человека. Поддержке семьи был посвящен весь 2024 год. Радостно, что в Алтайском крае заключались браки, рождались дети, супружеские пары отмечали серебряные и золотые юбилеи совместной жизни. Сегодня тепло этой большой алтайской семьи согревает наших ребят в зоне специальной военной операции и ставших уже почти земляками жителей Славяносербского района. Под бой курантов все мы будем мысленно вместе и наверняка загадаем похожие и важные для каждого желания: о мире, счастье и благополучии. Верю, что волшебство новогодней ночи, наша общая созидательная энергия, любовь к Родине и усердие помогут осуществить самые заветные мечты.

Уходящий год был щедр на знаковые события и юбилеи. 95 лет исполнилось со дня рождения великого сына алтайской земли – актера, режиссера и писателя Василия Макаровича Шукшина. Он создал галерею незабываемых, искренних, точных и трогательных образов, включив Сростки и Алтайский край в литературную карту мира", – сказал Александр Романенко.

Председатель АКЗС пожелал землякам в 2025 году удачи и успеха во всех добрых начинаниях, а также здоровья, мира и счастья.