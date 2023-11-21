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Председатель АКЗС призвал депутатов поддержать жителей Алтая, пострадавших от урагана

Он отметил, что 20 муниципальных образований полностью остались без электричества, и похвалил работу энергетиков

21 ноября 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба АКЗС
Фото: пресс-служба АКЗС

Председатель АКЗС Александр Романенко призвал депутатов поддержать жителей края, пострадавших от урагана. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, он напомнил, что подобного ненастья не было в Сибири с 1978 года.

Романенко отметил, что 20 муниципальных образований полностью остались без электричества. По разным подсчетам повреждены более 150 домов и сооружений, снесены кровли, заборы, автобусные остановки, повалены деревья и в населенных пунктах, и в лесах.

В таких условиях Романенко похвалил работу энергетиков и экстренных служб, которые устраняли последствия. Он рассказал, что сотрудники "Алтайкрайэнерго" первыми из сетевых компаний закончили восстановительные работы и вышли на помощь коллегам из других организаций.

"Все социально значимые объекты в Барнауле к электропитанию подключены, однако некоторые частные домовладения остаются без света из-за локальных порывов. Все это, конечно, будет устранено. Сегодня и завтра продолжат работу коммунальные службы. Уборка поваленных деревьев, ремонт кровель – все это требует больших усилий", – отметил он.Председатель АКЗС призвал депутатов обратить внимание на ситуацию на своих территориях, от которых они избирались. Он считает необходимым вникнуть в проблемы людей, которые пострадали от урагана.

"Этот разгул стихии стал для многих настоящей бедой, а мы в России привыкли держаться в беде вместе и помогать друг другу", – резюмировал он.

Александр Романенко Алтайский край чрезвычайное происшествие
Читайте также в сюжете: Ураган на Алтае 19 ноября 2023 года

Комментарии 12

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Гость

09:21:26 21-11-2023

Похвалил чуваков за то, что те сделали свою работу.

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Гость

09:47:22 21-11-2023

Гость (09:21:26 21-11-2023) Похвалил чуваков за то, что те сделали свою работу. ... троль...

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Гость

09:44:02 21-11-2023

Призвал депутатов поддержать жителей-Это как? Вникнуть в проблемы людей -Это как? Вот как было словоблудие так оно и осталось.Может он имел в виду скинуться там, ну знаете как на ДР, на похороны коллективы скидываются. Или как психолог выслушать проблему и похлопать по плечу...

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Барнаульский

09:45:53 21-11-2023

Опубликуйте потом, кто из АКЗС по "своей" выборной территории проехал и чем помог. Очень надо знать. Простые люди руками помогали, как могли.

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С. Писарев

13:39:31 21-11-2023

Барнаульский (09:45:53 21-11-2023) Опубликуйте потом, кто из АКЗС по "своей" выборной территори... Лично я купил генератор и передал людям.

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Гость

09:48:58 21-11-2023

Еще бы посмотрели на чем эти люди работают... Когда аварийная приезжает на гнилом уазе 80!!!х годов (и это в Барнауле!!! А в районах на конях чтоль ездят?)невольно задаешься вопросом, неужели эти люди этого заслуживают?

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Гость

09:55:17 21-11-2023

Призвал подержать? Поддержать? То есть прям руками? А может дело Романенко как главы местного законодательного органа не держать, не поддерживать, а просто экстренно принять местный закон о выделении средств таким людям? Может займется своими прямыми обязанностями?

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Гость

10:10:02 21-11-2023

"Держитесь там. и всего хорошего"

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Гость

10:11:05 21-11-2023

Поставьте остановку "Островского" третий день валяется.

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гость

11:10:55 21-11-2023

Гость (10:11:05 21-11-2023) Поставьте остановку "Островского" третий день валяется.... депутаты сильно еще заняты выполняя призыв председателя,сейчас немного освободятся и поставят остановку на место

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Элен без ребят

11:23:18 21-11-2023

барыги стройматериалами уже поддержали, если еще и депутаты поддержат, то пострадавшим сочувствую втройне.

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Гость

14:06:21 21-11-2023

Прочитала заголовок,обрадовалась. Думала ,предложит часть зарплаты перевести людям, многие из которых и до урагана еле как концы с концами сводили. Так и не поняла,чем депутаты поддержат-то?

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