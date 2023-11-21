Председатель АКЗС призвал депутатов поддержать жителей Алтая, пострадавших от урагана

Он отметил, что 20 муниципальных образований полностью остались без электричества, и похвалил работу энергетиков

21 ноября 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба АКЗС

Председатель АКЗС Александр Романенко призвал депутатов поддержать жителей края, пострадавших от урагана. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, он напомнил, что подобного ненастья не было в Сибири с 1978 года.

Романенко отметил, что 20 муниципальных образований полностью остались без электричества. По разным подсчетам повреждены более 150 домов и сооружений, снесены кровли, заборы, автобусные остановки, повалены деревья и в населенных пунктах, и в лесах.

В таких условиях Романенко похвалил работу энергетиков и экстренных служб, которые устраняли последствия. Он рассказал, что сотрудники "Алтайкрайэнерго" первыми из сетевых компаний закончили восстановительные работы и вышли на помощь коллегам из других организаций.

"Все социально значимые объекты в Барнауле к электропитанию подключены, однако некоторые частные домовладения остаются без света из-за локальных порывов. Все это, конечно, будет устранено. Сегодня и завтра продолжат работу коммунальные службы. Уборка поваленных деревьев, ремонт кровель – все это требует больших усилий", – отметил он.Председатель АКЗС призвал депутатов обратить внимание на ситуацию на своих территориях, от которых они избирались. Он считает необходимым вникнуть в проблемы людей, которые пострадали от урагана.

"Этот разгул стихии стал для многих настоящей бедой, а мы в России привыкли держаться в беде вместе и помогать друг другу", – резюмировал он.