Председатель АКЗС призвал депутатов поддержать жителей Алтая, пострадавших от урагана
Он отметил, что 20 муниципальных образований полностью остались без электричества, и похвалил работу энергетиков
21 ноября 2023, 08:15, ИА Амител
Председатель АКЗС Александр Романенко призвал депутатов поддержать жителей края, пострадавших от урагана. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, он напомнил, что подобного ненастья не было в Сибири с 1978 года.
Романенко отметил, что 20 муниципальных образований полностью остались без электричества. По разным подсчетам повреждены более 150 домов и сооружений, снесены кровли, заборы, автобусные остановки, повалены деревья и в населенных пунктах, и в лесах.
В таких условиях Романенко похвалил работу энергетиков и экстренных служб, которые устраняли последствия. Он рассказал, что сотрудники "Алтайкрайэнерго" первыми из сетевых компаний закончили восстановительные работы и вышли на помощь коллегам из других организаций.
"Все социально значимые объекты в Барнауле к электропитанию подключены, однако некоторые частные домовладения остаются без света из-за локальных порывов. Все это, конечно, будет устранено. Сегодня и завтра продолжат работу коммунальные службы. Уборка поваленных деревьев, ремонт кровель – все это требует больших усилий", – отметил он.Председатель АКЗС призвал депутатов обратить внимание на ситуацию на своих территориях, от которых они избирались. Он считает необходимым вникнуть в проблемы людей, которые пострадали от урагана.
"Этот разгул стихии стал для многих настоящей бедой, а мы в России привыкли держаться в беде вместе и помогать друг другу", – резюмировал он.
09:21:26 21-11-2023
Похвалил чуваков за то, что те сделали свою работу.
09:47:22 21-11-2023
Гость (09:21:26 21-11-2023) Похвалил чуваков за то, что те сделали свою работу. ... троль...
09:44:02 21-11-2023
Призвал депутатов поддержать жителей-Это как? Вникнуть в проблемы людей -Это как? Вот как было словоблудие так оно и осталось.Может он имел в виду скинуться там, ну знаете как на ДР, на похороны коллективы скидываются. Или как психолог выслушать проблему и похлопать по плечу...
09:45:53 21-11-2023
Опубликуйте потом, кто из АКЗС по "своей" выборной территории проехал и чем помог. Очень надо знать. Простые люди руками помогали, как могли.
13:39:31 21-11-2023
Барнаульский (09:45:53 21-11-2023) Опубликуйте потом, кто из АКЗС по "своей" выборной территори... Лично я купил генератор и передал людям.
09:48:58 21-11-2023
Еще бы посмотрели на чем эти люди работают... Когда аварийная приезжает на гнилом уазе 80!!!х годов (и это в Барнауле!!! А в районах на конях чтоль ездят?)невольно задаешься вопросом, неужели эти люди этого заслуживают?
09:55:17 21-11-2023
Призвал подержать? Поддержать? То есть прям руками? А может дело Романенко как главы местного законодательного органа не держать, не поддерживать, а просто экстренно принять местный закон о выделении средств таким людям? Может займется своими прямыми обязанностями?
10:10:02 21-11-2023
"Держитесь там. и всего хорошего"
10:11:05 21-11-2023
Поставьте остановку "Островского" третий день валяется.
11:10:55 21-11-2023
Гость (10:11:05 21-11-2023) Поставьте остановку "Островского" третий день валяется.... депутаты сильно еще заняты выполняя призыв председателя,сейчас немного освободятся и поставят остановку на место
11:23:18 21-11-2023
барыги стройматериалами уже поддержали, если еще и депутаты поддержат, то пострадавшим сочувствую втройне.
14:06:21 21-11-2023
Прочитала заголовок,обрадовалась. Думала ,предложит часть зарплаты перевести людям, многие из которых и до урагана еле как концы с концами сводили. Так и не поняла,чем депутаты поддержат-то?