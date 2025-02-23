Председатель БГД Галина Буевич поздравила барнаульцев с Днем защитника Отечества

По ее словам, этот день символизирует силу и стойкость, а также преданность Родине

23 февраля 2025, 15:06, ИА Амител

Галина Буевич / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич от имени представительного органа поздравила жителей города с Днем защитника Отечества. Обращение опубликовали на сайте БГД.

"Этот день символизирует силу и стойкость, а также преданность нашей Родине, готовность защищать ее интересы и ценности. Сегодня, как никогда, важно помнить, что защита Отечества – это не только военная обязанность, но и наша общая ответственность", – отметила Буевич.

Она добавила, что особые слова благодарности в этот день адресуются ветеранам Великой Отечественной войны, участникам локальных конфликтов и всем тем, кто посвятил жизнь службе в вооруженных силах. Кроме того, нельзя забывать и об уроженцах Барнаула, которые сейчас защищают Россию в зоне спецоперации.

"В этот особенный день желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших семьях всегда царят мир и согласие, а ваша жизнь будет наполнена радостью и успехами", – подчеркнула председатель БГД.