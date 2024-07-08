Представитель SHAMAN опроверг информацию об отъезде из страны из-за мобилизации

Он заявил, что певец даже давал концерты в стране

08 июля 2024, 20:30, ИА Амител

SHAMAN / Фото: https://t.me/shaman_channel

Певец SHAMAN, известный также как Ярослав Дронов, в октябре 2022 года уезжал из России по причине гастролей. Эту информацию подтвердил его представитель Антон Коробков-Землянский в разговоре с изданием "Лента.ру".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что SHAMAN покинул страну из-за начала мобилизации. Однако эта информация, по словам представителя Дронова, не достоверная. 10 октября певец не мог находиться в Белоруссии, так как в этот день он выступал с сольным концертом в Новосибирске.

Более того, 11 октября SHAMAN выступил в Красноярске, 12 октября – в Иркутске, а 14 октября – в Сергиевом Посаде. И только 15 октября он действительно вылетел в Белоруссию, где дал сольные концерты в Минске и Гродно. А уже через день он появился на сцене в родном Новомосковске Тульской области.

Все концерты прошли при полном аншлаге, билеты были распроданы, а свидетелями этого стали тысячи зрителей. Вся информация о гастролях доступна на сайте артиста.