Представитель SHAMAN опроверг информацию об отъезде из страны из-за мобилизации
Он заявил, что певец даже давал концерты в стране
08 июля 2024, 20:30, ИА Амител
Певец SHAMAN, известный также как Ярослав Дронов, в октябре 2022 года уезжал из России по причине гастролей. Эту информацию подтвердил его представитель Антон Коробков-Землянский в разговоре с изданием "Лента.ру".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что SHAMAN покинул страну из-за начала мобилизации. Однако эта информация, по словам представителя Дронова, не достоверная. 10 октября певец не мог находиться в Белоруссии, так как в этот день он выступал с сольным концертом в Новосибирске.
Более того, 11 октября SHAMAN выступил в Красноярске, 12 октября – в Иркутске, а 14 октября – в Сергиевом Посаде. И только 15 октября он действительно вылетел в Белоруссию, где дал сольные концерты в Минске и Гродно. А уже через день он появился на сцене в родном Новомосковске Тульской области.
Все концерты прошли при полном аншлаге, билеты были распроданы, а свидетелями этого стали тысячи зрителей. Вся информация о гастролях доступна на сайте артиста.
20:46:12 08-07-2024
Да конечно мы верим ему😉
20:54:04 08-07-2024
А чего это патриот песни под фанеру поет, а не держит в руках автомат?
12:25:38 09-07-2024
Гость (20:54:04 08-07-2024) А чего это патриот песни под фанеру поет, а не держит в рука... а ты почему аатомат в руках не держишь?
12:27:06 09-07-2024
Гость (20:54:04 08-07-2024) А чего это патриот песни под фанеру поет, а не держит в рука... успокойся, у нас нет необходимости всем держать автомат, хватает контрактников.
22:30:08 08-07-2024
Из заголовка не понятно- этот представитель не уезжал или его шаман
23:16:46 08-07-2024
При чем вообще сейчас эта новость?
09:16:16 09-07-2024
Либерастам не дает покоя его слава, так и ищут чем бы ему нагадить )))) Давайте либерастня начинайте минусовать )))
09:36:33 09-07-2024
А почему этот патриот на недружественном языке свой псевдоним пишет? Писался бы по-русски ШАМАН... И вообще, зачем псевдоним? Он что своей фамилии стесняется?
21:56:26 09-07-2024
Гость (09:36:33 09-07-2024) А почему этот патриот на недружественном языке свой псевдони... А зачем половина певцов по всему миру поют под псевдонимами?! Значит, так надо.