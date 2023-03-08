Представлен iPhone 14 в новом цвете

В продаже с 14 марта

08 марта 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: Apple

Компания Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus в новом, жёлтом цвете.

Предзаказы откроют 10 марта, а продажи стартуют 14-го числа. Цены на новинку те же, что и на другие айфоны из этой линейки: от 799 и 899 долларов за обычную и Plus-версию соответственно.

Отметим, что в последний раз компания использовала жёлтый цвет в iPhone XR и iPhone 11.

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