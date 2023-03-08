НОВОСТИОбщество

Представлен iPhone 14 в новом цвете

В продаже с 14 марта

08 марта 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: Apple
Фото: Apple

Компания Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus в новом, жёлтом цвете. 

Предзаказы откроют 10 марта, а продажи стартуют 14-го числа. Цены на новинку те же, что и на другие айфоны из этой линейки: от 799 и 899 долларов за обычную и Plus-версию соответственно.

Отметим, что в последний раз компания использовала жёлтый цвет в iPhone XR и iPhone 11.

Ранее стало известно, какой смартфон стал самым популярным среди россиян в 2022 году.

Комментарии 1

  • Зачем вы пишете про продукцию Apple? Эта компания макает вас, любителей огрызков, в дерьмо, а вы облизываетесь и ещё просите... Как папуасы со стеклянными бусами...
    09 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров