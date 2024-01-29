О кампании теперь начнут рассказывать более подробно

29 января 2024, 18:31, ИА Амител

Выборы пройдут с 15 по 17 марта / Фото: amic.ru

Глава ЦИК Элла Памфилова представила слоган выборов президента: "Вместе мы сила – голосуем за Россию!"

По ее словам, с сегодняшнего дня лозунг появится на билбордах по всей стране, также в ближайшее время обновят контент на радио, телевидении и других площадках, а о выборах начнут рассказывать "более подробно, более серьезно и со всеми ссылками".

Памфилова призвала граждан серьезно отнестись к кампании и прийти на выборы, показав свою гражданскую зрелость, пишет ТАСС.

Выборы пройдут с 15 по 17 марта. В 29 регионах, в том числе в Алтайском крае, будет организовано дистанционное электронное голосование.

На сегодня в качестве кандидатов в президенты официально зарегистрированы четыре человека: Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).