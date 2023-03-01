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Представлена зарядка, которая заряжает смартфон меньше чем за 5 минут

Работу устройства показали на примере девайса с аккумулятором на 4100 мАч

01 марта 2023, 08:00, ИА Амител

Redmi представила технологию быстрой зарядки 300 Вт, благодаря которой можно заряжать смартфон от 0 до 100% меньше чем за пять минут, сообщает GSMArena.

Новый девайс продемонстрировали на Redmi Note 12 Discovery с аккумулятором на 4100 мАч. При этом максимальная мощность зарядки, согласно видео, не превышала 290 Вт.

Как быстро деградирует батарея с таким зарядным устройством, не уточняется.

Redmi – дочерний бренд китайской компании Xiaomi. Под этой маркой выпускают смартфоны, ноутбуки, наушники и прочую электронику. 

Ранее стало известно, какой смартфон стал самым популярным среди россиян в 2022 году.

Комментарии 3

  • Как быстро деградирует батарея с таким зарядным устройством, не уточняется. - Кто хочет рискнуть своим Редми и уточнить?
    01 марта, Гость   Ответить
  • Быстрая зарядка - быстрая разрядка! Это ж первый закон зарядотехники...!
    01 марта, Гость   Ответить
  • Можно изощряться сколько угодно в схемнотехнических решениях, но физикохимические процессы не обмануть.
    01 марта, Гость   Ответить
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