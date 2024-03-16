Жителей Алтайского края предупредили о дожде, снеге и штормовом ветре

При порывах скорость ветра будет достигать 28 метров в секунду

16 марта 2024, 13:35, ИА Амител

Гололед на дереве / Фото: unsplash.com

Погода резко ухудшится в Алтайском крае днем 16-го и ночью 17 марта, предупреждают в МЧС региона.

"Ожидается усиление ветра до 20 м/с, местами порывы до 28 м/с, осадки в виде снега и мокрого снега, дождя, местами сильные осадки, метели, гололедные явления, отложение мокрого снега", – рассказали в ведомстве.

В Алейск и Поспелихинский район на всякий случай направили спасателей – они будут следить за обстановкой и при необходимости помогать населению.

С 18 марта в Алтайском крае прогнозируется мощная волна тепла.