Жителей Алтайского края предупредили о дожде, снеге и штормовом ветре
При порывах скорость ветра будет достигать 28 метров в секунду
16 марта 2024, 13:35, ИА Амител
Гололед на дереве / Фото: unsplash.com
Погода резко ухудшится в Алтайском крае днем 16-го и ночью 17 марта, предупреждают в МЧС региона.
"Ожидается усиление ветра до 20 м/с, местами порывы до 28 м/с, осадки в виде снега и мокрого снега, дождя, местами сильные осадки, метели, гололедные явления, отложение мокрого снега", – рассказали в ведомстве.
В Алейск и Поспелихинский район на всякий случай направили спасателей – они будут следить за обстановкой и при необходимости помогать населению.
С 18 марта в Алтайском крае прогнозируется мощная волна тепла.
Комментарии 0