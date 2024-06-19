Преимущественно без осадков. О погоде в Алтайском крае 19 июня
Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с
19 июня 2024, 06:01, ИА Амител
Рассвет в горах / Фото: unsplash.com
От +18 до +23 градусов ожидается в Алтайском крае днем 19 июня. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков, в восточных районах местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от +18 до +20 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, при порывах – до 14 м/с.
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