Преимущественно без осадков. О погоде в Алтайском крае 19 июня

Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

19 июня 2024, 06:01, ИА Амител

Рассвет в горах / Фото: unsplash.com

От +18 до +23 градусов ожидается в Алтайском крае днем 19 июня. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, в восточных районах местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +18 до +20 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, при порывах – до 14 м/с.