Преимущественно без осадков. О погоде в Алтайском крае 3 мая

В утренние часы местами возможен туман. Ветер северный, 4-9 м/с

03 мая 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +8 до +13 градусов ожидается в Алтайском крае днём 3 мая. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт преимущественно без осадков.

В утренние часы местами возможен туман. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +9 до +11 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 4-9 м/с.