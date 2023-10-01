Премьер Британии: английских солдат не отправят на Украину

Сунак отметил, что, в теории, обучение украинских военных на Украине возможно, однако не сейчас

01 октября 2023, 21:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Британские военные не будут обучать солдат ВСУ на территории Украины и участвовать в этом конфликте. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Нет британских солдат, которых отправят сражаться в нынешнем конфликте", – сказал он.Сунак отметил, что, в теории, обучение украинских военных на Украине возможно, однако не сейчас. По словам премьера, это "кое-что" на долгосрочную перспективу.

Напомним, что ранее британские СМИ со ссылкой на главу Минобороны Великобритании Гранта Шэппса заявили, что Лондон не исключает размещения своих военных инструкторов на Украине, в том числе на западе страны. На этих территориях, подчеркивал он, Британия сможет сделать "больше", чем просто обучение. И отметил, что там может появиться военное производство.