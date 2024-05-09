Премьер-министр Польши Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО

Вместе с тем политик не стал уточнять, солдаты каких стран и в каком количестве находятся в стране

09 мая 2024, 22:33, ИА Амител

Символ НАТО / Фото: unsplash.com

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что на Украине есть солдаты НАТО. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время общения с журналистами.

"НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Ну и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров", – сказал он.

Вместе с тем Туск не стал уточнять, солдаты каких стран и в каком количестве присутствуют на Украине.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправки войск на Украину, если РФ прорвет линию фронта, а Киев попросит Париж об этом. По словам политика, "многие" страны ЕС согласны с подобным подходом.