НОВОСТИПроисшествия

Премьер Сербии поблагодарила РФ за предупреждение о готовящихся беспорядках

Она добавила, что ее заявление, скорее всего, не найдет поддержки и понимания на Западе

25 декабря 2023, 07:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Спецслужбы РФ заранее предупредили сербских коллег о планах прозападной оппозиции организовать беспорядки после муниципальных выборов. Как сообщает Life.ru, об этом заявила премьер балканской республики Ана Брнабич.

"Они посмеялись, и, как сказал президент, кто-то отнесся к этому серьезно и хотел помочь, но многие знали и не хотели помогать", – добавила она. Брнабич также поблагодарила российские спецслужбы за оказанную помощь и добавила, что ее заявление, скорее всего, не найдет поддержки и понимания на Западе.

Напомним, что после муниципальных выборов в Белграде прошла крупная акция протеста. Правоохранители задержали по меньшей мере 35 человек, а президент страны Александр Вучич выступал с экстренным заявлением.

Происшествия Политика

Комментарии 2

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Гость

07:54:25 25-12-2023

Сербов ломают через колено, а они почему то все равно к России нормально относятся. Прям мистика. С Индией похожая история

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Гость

08:28:48 25-12-2023

Везде успевают . Что там с яйцами ?

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