Премьер Сербии поблагодарила РФ за предупреждение о готовящихся беспорядках
Она добавила, что ее заявление, скорее всего, не найдет поддержки и понимания на Западе
25 декабря 2023, 07:34, ИА Амител
Спецслужбы РФ заранее предупредили сербских коллег о планах прозападной оппозиции организовать беспорядки после муниципальных выборов. Как сообщает Life.ru, об этом заявила премьер балканской республики Ана Брнабич.
"Они посмеялись, и, как сказал президент, кто-то отнесся к этому серьезно и хотел помочь, но многие знали и не хотели помогать", – добавила она. Брнабич также поблагодарила российские спецслужбы за оказанную помощь и добавила, что ее заявление, скорее всего, не найдет поддержки и понимания на Западе.
Напомним, что после муниципальных выборов в Белграде прошла крупная акция протеста. Правоохранители задержали по меньшей мере 35 человек, а президент страны Александр Вучич выступал с экстренным заявлением.
07:54:25 25-12-2023
Сербов ломают через колено, а они почему то все равно к России нормально относятся. Прям мистика. С Индией похожая история
08:28:48 25-12-2023
Везде успевают . Что там с яйцами ?