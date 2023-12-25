Премьер Сербии поблагодарила РФ за предупреждение о готовящихся беспорядках

Она добавила, что ее заявление, скорее всего, не найдет поддержки и понимания на Западе

25 декабря 2023, 07:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Спецслужбы РФ заранее предупредили сербских коллег о планах прозападной оппозиции организовать беспорядки после муниципальных выборов. Как сообщает Life.ru, об этом заявила премьер балканской республики Ана Брнабич.

"Они посмеялись, и, как сказал президент, кто-то отнесся к этому серьезно и хотел помочь, но многие знали и не хотели помогать", – добавила она. Брнабич также поблагодарила российские спецслужбы за оказанную помощь и добавила, что ее заявление, скорее всего, не найдет поддержки и понимания на Западе.

Напомним, что после муниципальных выборов в Белграде прошла крупная акция протеста. Правоохранители задержали по меньшей мере 35 человек, а президент страны Александр Вучич выступал с экстренным заявлением.