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Премьер Словакии Фицо: ракетный удар по Брюсселю образумил бы Европарламент

Он считает, что евродепутаты "с легкостью весеннего ветерка" разговаривают о ракетах средней и большой дальности

08 октября 2024, 09:33, ИА Амител

Флаг Словакии / Фото: unsplash.com
Флаг Словакии / Фото: unsplash.com

Ракетный удар по Брюсселю мог бы привести в чувства европейских политиков, которые призывают разрешить Украине бить дальнобойным оружием по России. Как сообщает портал Hlavný Denník, об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Он отметил, что некоторые члены Европарламента "с легкостью весеннего ветерка" разговаривают о ракетах средней и большой дальности.

"Возможно, такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят", – сказал глава словацкого правительства.

Фицо добавил, что в Европе стало модно поддерживать разжигающие конфликт решения вместо призывов прекратить бряцать оружием. Премьер-министр добавил, что выступит с данным посланием на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Политика европа

Комментарии 5

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Гость

09:51:21 08-10-2024

ракетный удар по Брюсселю образумил бы членов ЕП --- вообще не факт. Если без ЯО, они бы возможно только обрадовались

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Мусик

10:06:03 08-10-2024

читаем и запоминаем верховного правильно - "по центрам принятия решений".

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Гость

11:03:18 08-10-2024

Неужели начинают прозревать.

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гость

11:23:32 08-10-2024

а зачем украине бить по брюсселю?

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Гость

11:46:07 08-10-2024

В Фицо уже стреляли, а он опять. Он же чуть не умер после покушения. Но не испугался. Смелый чувак - словак

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