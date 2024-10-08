Премьер Словакии Фицо: ракетный удар по Брюсселю образумил бы Европарламент

Он считает, что евродепутаты "с легкостью весеннего ветерка" разговаривают о ракетах средней и большой дальности

08 октября 2024, 09:33, ИА Амител

Флаг Словакии / Фото: unsplash.com

Ракетный удар по Брюсселю мог бы привести в чувства европейских политиков, которые призывают разрешить Украине бить дальнобойным оружием по России. Как сообщает портал Hlavný Denník, об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Он отметил, что некоторые члены Европарламента "с легкостью весеннего ветерка" разговаривают о ракетах средней и большой дальности.

"Возможно, такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят", – сказал глава словацкого правительства.

Фицо добавил, что в Европе стало модно поддерживать разжигающие конфликт решения вместо призывов прекратить бряцать оружием. Премьер-министр добавил, что выступит с данным посланием на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.