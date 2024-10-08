Премьер Словакии Фицо: ракетный удар по Брюсселю образумил бы Европарламент
Он считает, что евродепутаты "с легкостью весеннего ветерка" разговаривают о ракетах средней и большой дальности
08 октября 2024, 09:33, ИА Амител
Ракетный удар по Брюсселю мог бы привести в чувства европейских политиков, которые призывают разрешить Украине бить дальнобойным оружием по России. Как сообщает портал Hlavný Denník, об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Он отметил, что некоторые члены Европарламента "с легкостью весеннего ветерка" разговаривают о ракетах средней и большой дальности.
"Возможно, такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят", – сказал глава словацкого правительства.
Фицо добавил, что в Европе стало модно поддерживать разжигающие конфликт решения вместо призывов прекратить бряцать оружием. Премьер-министр добавил, что выступит с данным посланием на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.
09:51:21 08-10-2024
ракетный удар по Брюсселю образумил бы членов ЕП --- вообще не факт. Если без ЯО, они бы возможно только обрадовались
10:06:03 08-10-2024
читаем и запоминаем верховного правильно - "по центрам принятия решений".
11:03:18 08-10-2024
Неужели начинают прозревать.
11:23:32 08-10-2024
а зачем украине бить по брюсселю?
11:46:07 08-10-2024
В Фицо уже стреляли, а он опять. Он же чуть не умер после покушения. Но не испугался. Смелый чувак - словак