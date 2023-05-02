Автомобили полностью адаптированы под эксплуатацию в природно-климатических условиях России

02 мая 2023, 14:54, ИА Амител

Фото: auto.ru

Новые автомобили Land Rover Discovery5 2020 модельного года прибыли в Барнаул по параллельному импорту. Они доступны в автосалоне "Альбион-Моторс".

После введения санкций в отношении РФ поставки большинства автомобилей премиального сегмента практически остановились. В частности в марте 2022 года альянс Jaguar Land Rover приостановил поставки новых автомобилей в Россию. В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, разрешенных к ввозу в страну по параллельному импорту, в который вошли и несколько десятков автомобильных брендов.

Фото: auto.ru

С середины лета правительство упростило процедуру сертификации иномарок из-за рубежа, разрешив импортерам-юрлицам проводить ее в упрощенном порядке: без предъявления ОТТС. После этого возобновились поставки в Россию премиум-автомобилей.

В апреле 2023 года в Барнаул доставили автомобили Land Rover Discovery5 2020 модельного года. Это сертифицированные ТС, прошедшие полное таможенное оформление, согласно законодательству и обеспеченные необходимыми сертификатами соответствия безопасности.

Фото: auto.ru

СБКТС, ЭПТС и утильсбор оплачены. Машины полностью соответствуют и адаптированы под эксплуатацию в природно-климатических условиях России. В продаже осталось два автомобиля в премиум-комплектации: индивидуальный кожаный салон, камера кругового обзора 360, удержание в полосе, система "старт-стоп", пневмоподвеска, панорамная крыша, акустическая система "Меридиан", обвес Dynamic Pack 2, система контроля слепых зон, климат- и круиз-контроль, обогрев руля и лобового стекла. Пробег авто - 160 км.

Цена на новые Land Rover, прибывшие в Барнаул в рамках параллельного импорта, почти два раза дешевле, чем по стране в целом.