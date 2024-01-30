Премиальный комфорт и безопасность: обновленный EXEED VX покоряет сердца барнаульцев

Пройти тест-драйв и оценить внедорожник можно в автосалоне "Альбион-Моторс"

30 января 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KQt3y

EXEED VX / Фото: "Альбион Моторс"

В декабре на российский рынок вышел роскошный внедорожник EXEED VX*. Авто получило ряд обновлений в дизайне и техническом оснащении. Ключевое из которых – восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin*. Она в сочетании с двухлитровым турбированным двигателем обеспечивает идеальный баланс между динамикой и плавностью движения. Многие уже оценили элегантность и мощь усовершенствованной модели, испытайте ее и вы, посетив автосалон "Альбион-Моторс" в Барнауле (Калинина, д. 15е).

Уверенность на любой дороге

Улучшения затронули и систему полного привода. Теперь она дарит уверенность и спокойствие при езде в любых условиях, поскольку имеет несколько режимов: эко, стандарт, спорт, снег, грязь, песок и бездорожье.

Автомобиль получил и сверхскоростной процессор, который вычисляет 8 трлн операций в секунду. Даже если запустить все сценарии приложений одновременно, система продолжит работать плавно.

Салон EXEED VX / Фото: "Альбион Моторс"

Роскошный и технологичный

EXEED VX – автомобиль, воплощающий философию успеха во всем, начиная от материалов премиум-качества (натуральное дерево и кожа) и заканчивая продуманным интерьером. Семиместный или шестиместный салон с двумя капитанскими креслами во втором ряду обеспечивает максимальный комфорт. Передние сиденья оснащены массажем, а все (включая второй ряд) имеют подогрев и электрическую регулировку. А многоцветная подсветка придает салону особый шарм.

Приятным дополнением станет возможность удаленного управления автомобилем через мобильное приложение: запуск двигателя, климат-контроль, отпирание и запирание дверей, а также поиск автомобиля на парковке.

EXEED VX оснащен беспроводной зарядкой для двух смартфонов, имеет два дисплея, один из которых предназначен специально для пассажиров.

Салон EXEED VX / Фото: "Альбион Моторс"

Надежный и безопасный

EXEED VX – идеальное сочетание комфорта, стиля и безопасности. Авто имеет 10 подушек безопасности и более 30 систем безопасности и ассистентов водителя, среди которых – автоматическая парковка, круговой обзор на 540 градусов с функцией "прозрачного шасси" и другие.

Автосалон "Альбион-Моторс", официальный дилер EXEED в Алтайском крае

Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 15е

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*EXEED VX ("Эксд ВиИкс"); Aisin ("Айсин").

ООО "Альбион-Моторс"​

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