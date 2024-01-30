Премиальный комфорт и безопасность: обновленный EXEED VX покоряет сердца барнаульцев
Пройти тест-драйв и оценить внедорожник можно в автосалоне "Альбион-Моторс"
30 января 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KQt3y
В декабре на российский рынок вышел роскошный внедорожник EXEED VX*. Авто получило ряд обновлений в дизайне и техническом оснащении. Ключевое из которых – восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin*. Она в сочетании с двухлитровым турбированным двигателем обеспечивает идеальный баланс между динамикой и плавностью движения. Многие уже оценили элегантность и мощь усовершенствованной модели, испытайте ее и вы, посетив автосалон "Альбион-Моторс" в Барнауле (Калинина, д. 15е).
Уверенность на любой дороге
Улучшения затронули и систему полного привода. Теперь она дарит уверенность и спокойствие при езде в любых условиях, поскольку имеет несколько режимов: эко, стандарт, спорт, снег, грязь, песок и бездорожье.
Автомобиль получил и сверхскоростной процессор, который вычисляет 8 трлн операций в секунду. Даже если запустить все сценарии приложений одновременно, система продолжит работать плавно.
Роскошный и технологичный
EXEED VX – автомобиль, воплощающий философию успеха во всем, начиная от материалов премиум-качества (натуральное дерево и кожа) и заканчивая продуманным интерьером. Семиместный или шестиместный салон с двумя капитанскими креслами во втором ряду обеспечивает максимальный комфорт. Передние сиденья оснащены массажем, а все (включая второй ряд) имеют подогрев и электрическую регулировку. А многоцветная подсветка придает салону особый шарм.
Приятным дополнением станет возможность удаленного управления автомобилем через мобильное приложение: запуск двигателя, климат-контроль, отпирание и запирание дверей, а также поиск автомобиля на парковке.
EXEED VX оснащен беспроводной зарядкой для двух смартфонов, имеет два дисплея, один из которых предназначен специально для пассажиров.
Надежный и безопасный
EXEED VX – идеальное сочетание комфорта, стиля и безопасности. Авто имеет 10 подушек безопасности и более 30 систем безопасности и ассистентов водителя, среди которых – автоматическая парковка, круговой обзор на 540 градусов с функцией "прозрачного шасси" и другие.
Автосалон "Альбион-Моторс", официальный дилер EXEED в Алтайском крае
Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 15е
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*EXEED VX ("Эксд ВиИкс"); Aisin ("Айсин").
ООО "Альбион-Моторс"Реклама
14:14:50 30-01-2024
Круговой обзор на 540 градусов. Законы математики тут не действуют?
14:50:01 30-01-2024
Але китайцы! Где каталоги запасный частей!?
15:01:36 30-01-2024
Моё сердце китаец не покорил.
15:58:09 30-01-2024
560 градусов... Видать у них какие-то свои градусы, у нас окружность 360 градусов.
22:28:18 30-01-2024
Гость (14:14:50 30-01-2024) Круговой обзор на 540 градусов. Законы математики тут не дей... Там экран проецирует вид под днищем авто))
22:29:11 30-01-2024
540 градусов означает проекцию под авто
22:30:04 30-01-2024
540 градусов означает проекцию под авто
22:08:47 01-02-2024
Средняя зарплата в Барнауле за 2023 год ‒ 55 657 РУБ. Средняя стоимость VX = 6 500 000, т.е. 118 месяцев работы без трат на еду, жилье и одежду. Действительно покоряет сердца. Типо посмотрел как классно, пошел дальше в свою Лада Гранта.