Премиум классика. Автоцентр АНТ начал продажу кроссовера бизнес-класса JAECOO J8

Рассказываем, что собой представляет стильный и динамичный автомобиль

18 апреля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KLDps

Кроссовер JAECOO J8 / Фото: Автоцентр АНТ

Уверенный, стильный, мощный, изящный и проходимый – это мы о долгожданном JAECOO J8 (Джейку Джей 8). Большой кроссовер с продвинутым полным приводом стал одной из самых ожидаемых новинок на российском рынке. Это идеальный компаньон как на городских дорогах, так и в дальних путешествиях. Автоцентр АНТ объявил старт продаж элитного кроссовера, который доступен в четырех комплектациях и девяти расцветках. Узнать подробнее о модели можно в Барнауле на Павловском тракте, 249д. А мы расскажем, чем славится JAECOO J8 и что он предлагает своему владельцу.

С тобой на любой дороге

JAECOO J8 – новый флагманский кроссовер, который чувствует себя уверенно на асфальте, грунтовых дорогах, заснеженных трассах и даже на бездорожье.

Автомобиль оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом два литра с непосредственным впрыском топлива, турбонагнетателем и промежуточным охлаждением мощностью 249 лошадиных сил. До 100 км/ч он разгоняется за 8,5 секунды.

Имеет плавный и мягкий ход благодаря передней независимой подвеске типа "Макферсон" со стабилизатором поперечной устойчивости, а также задней пружинной многорычажной независимой подвеске с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

JAECOO J8 / Фото: Автоцентр АНТ

Экстерьер: элитная классика

Внешний вид JAECOO J8 поражает своей элегантностью и стилем. Вертикальные ребра решетки радиатора с хромированными акцентами, светодиодные фары с дневными ходовыми огнями и изящный воздухозаборник ставят эту модель в один ряд с самыми стильными кроссоверами мира.

Легкосплавные колесные диски диаметром 20 дюймов прекрасно дополняют образ. Продуманный дизайн спиц обеспечивает эффективное охлаждение тормозных механизмов. Зеркала на отдельных стойках – стильный элемент, изысканно дополняющий экстерьер авто. В них интегрированы повторители поворота.

Приятное освещение обеспечивают светодиодные фары со специально подобранной температурой света, близкой к естественному. Даже в полной темноте дорога видна как днем. При этом свет не ослепляет встречных водителей.

У JAECOO J8 выдвижные дверные ручки, которые остаются сухими и чистыми в любую погоду и время года.

Изысканный, классический дизайн экстерьера порадует самых взыскательных автолюбителей, а панорамная крыша с люком подарит незабываемые впечатления от поездки.

Экстерьер JAECOO J8 / Фото: Автоцентр АНТ

Интерьер: лоск и комфорт без компромиссов

А что же внутри? Салон J8 не менее элегантен и гармоничен. Традиционные элементы прекрасно сочетаются с передовыми технологиями. А роскошь и стиль интерьера дополняют высококачественные материалы отделки – натуральная кожа в двух расцветках (черном и коричневом).

Каждая деталь, каждый элемент и решение направлены на обеспечение максимального комфорта и удобства.

Эргономичная форма водительского сиденья подойдет водителям любого роста и телосложения. Кожа "Наппа" в отделке, полный набор электрических регулировок, обогрев, вентиляция и массаж – все это доступно водителю.

Многофункциональный руль с укороченным ободом обтянут натуральной кожей и удобно лежит в руке. Органы управления, расположенные на спицах рулевого колеса, позволяют не отвлекаться от дороги во время движения.

В салоне J8 все места важны. Кресло-оттоманка с выдвижным упором для ног доступно переднему пассажиру. Пассажиры второго ряда также оценят высокий комфорт от поездки, поскольку им доступен широкий диапазон регулировки угла наклона спинки.

Интерьер JAECOO J8 / Фото: Автоцентр АНТ

Могу тебе доверять

Благодаря прочному кузову, набору систем безопасности, мощному двигателю, современной трансмиссии, системе постоянного полного привода и электронным помощникам для езды по бездорожью J8 станет надежным и комфортным спутником как в повседневных делах, так и в незабываемых приключениях на дальние расстояния.

JAECOO J8 оснащен усовершенствованной системой помощи водителю, в которую входят:

адаптивный круиз-контроль;

ассистент движения в пробках / интеллектуальный ассистент круиза;

система автоматического экстренного торможения;

система предупреждения о столкновении спереди;

предупреждение о покидании полосы;

система помощи при перестроении / аварийного удержания в полосе;

система помощи при смене полосы;

система автопереключения ближнего/дальнего света;

система мониторинга слепых зон;

предупреждение о заднем перекрестном столкновении.

За безопасное вождение также отвечают задние и передние датчики парковки, система кругового обзора на 360 градусов, функция наклона зеркал при движении задним ходом, система мониторинга давления и температуры в шинах, предупреждение о превышении скорости и ограничитель скорости.

В авто предусмотрены также:

подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые передние подушки безопасности, шторки безопасности;

передние ремни безопасности с регулировкой по высоте;

система крепления детских кресел Isofix ("Изофикс") для второго ряда;

детский замок с электроприводом;

автоматическое включение работы дворников при дожде;

функция отсрочки выключения фар;

полноразмерное запасное колесо;

автоматическое запирание дверей на скорости;

предупреждение при опасности при открытии дверей;

автоматическое переключение между ближним и дальним светом.

JAECOO J8 / Фото: Автоцентр АНТ

Техничный, плавный, экономичный

Премиальный автомобиль впечатляет своим совершенством во всех аспектах – от дизайна до технического оснащения. Мощный двигатель J8 обеспечивает уверенное передвижение на дальние расстояния, а современная трансмиссия плавно переключает передачи, снижая расход топлива. Его расход по городу на 100 км – 10,3 л; по трассе – 6,8 л; смешанный – 8,1 л.

Продвинутая система полного привода с электронным управлением адаптируется к различным дорожным условиям, гарантируя безопасность и комфорт во время поездки.

Благодаря преселективной семиступенчатой автоматической трансмиссии JAECOO J8 обеспечивает невероятно быстрое и плавное переключение скоростей, которое остается практически незаметным для водителя. Процесс смены передач занимает всего две десятых секунды.

Интеллектуальная система полного привода нового J8 легко справляется с любыми условиями дорожного покрытия: мокрый асфальт, рыхлый песок или лед. Она самостоятельно адаптируется к текущей ситуации, обеспечивая мгновенное реагирование и точность управления. Время отклика системы составляет доли секунды.

Мультимедийная начинка

Проекционный дисплей выводит самую важную информацию прямо на лобовое стекло, обеспечивая максимальный комфорт и безопасность для водителя. А благодаря динамикам, встроенным в передний подголовник, за рулем J8 можно ощутить себя словно на концерте. При входящем звонке громкость динамиков не помешает другим пассажирам.

Аудиосистема премиум-класса от Sony (Сони) с 14 динамиками и уникальной технологией цифровой обработки сигнала подарит объемное и насыщенное звучание. А мощный восьмиядерный процессор обеспечит мгновенную загрузку мультимедийной системы и реакцию на команды.

Общая диагональ приборной панели, совмещенной с дисплеем мультимедиа, – 24,6 дюйма. Изогнутые края экрана гарантируют отличную читаемость при любом освещении.

J8 способен меняться и адаптироваться под ваше настроение. Система фоновой подсветки салона предлагает 255 цветов на выбор – от динамичного красного до романтичных оттенков фиолетового.

Мультимедиа JAECOO J8 / Фото: Автоцентр АНТ

Узнать подробнее о кроссовере можно на сайте .

Стартовая цена JAECOO J8 от 3 999 000 рублей в Автоцентре АНТ.

Автоцентр АНТ

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 249д

Тел.: (3852) 230-010

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