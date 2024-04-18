Премиум классика. Автоцентр АНТ начал продажу кроссовера бизнес-класса JAECOO J8
Рассказываем, что собой представляет стильный и динамичный автомобиль
18 апреля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KLDps
Уверенный, стильный, мощный, изящный и проходимый – это мы о долгожданном JAECOO J8 (Джейку Джей 8). Большой кроссовер с продвинутым полным приводом стал одной из самых ожидаемых новинок на российском рынке. Это идеальный компаньон как на городских дорогах, так и в дальних путешествиях. Автоцентр АНТ объявил старт продаж элитного кроссовера, который доступен в четырех комплектациях и девяти расцветках. Узнать подробнее о модели можно в Барнауле на Павловском тракте, 249д. А мы расскажем, чем славится JAECOO J8 и что он предлагает своему владельцу.
С тобой на любой дороге
JAECOO J8 – новый флагманский кроссовер, который чувствует себя уверенно на асфальте, грунтовых дорогах, заснеженных трассах и даже на бездорожье.
Автомобиль оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом два литра с непосредственным впрыском топлива, турбонагнетателем и промежуточным охлаждением мощностью 249 лошадиных сил. До 100 км/ч он разгоняется за 8,5 секунды.
Имеет плавный и мягкий ход благодаря передней независимой подвеске типа "Макферсон" со стабилизатором поперечной устойчивости, а также задней пружинной многорычажной независимой подвеске с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Экстерьер: элитная классика
Внешний вид JAECOO J8 поражает своей элегантностью и стилем. Вертикальные ребра решетки радиатора с хромированными акцентами, светодиодные фары с дневными ходовыми огнями и изящный воздухозаборник ставят эту модель в один ряд с самыми стильными кроссоверами мира.
Легкосплавные колесные диски диаметром 20 дюймов прекрасно дополняют образ. Продуманный дизайн спиц обеспечивает эффективное охлаждение тормозных механизмов. Зеркала на отдельных стойках – стильный элемент, изысканно дополняющий экстерьер авто. В них интегрированы повторители поворота.
Приятное освещение обеспечивают светодиодные фары со специально подобранной температурой света, близкой к естественному. Даже в полной темноте дорога видна как днем. При этом свет не ослепляет встречных водителей.
У JAECOO J8 выдвижные дверные ручки, которые остаются сухими и чистыми в любую погоду и время года.
Изысканный, классический дизайн экстерьера порадует самых взыскательных автолюбителей, а панорамная крыша с люком подарит незабываемые впечатления от поездки.
Интерьер: лоск и комфорт без компромиссов
А что же внутри? Салон J8 не менее элегантен и гармоничен. Традиционные элементы прекрасно сочетаются с передовыми технологиями. А роскошь и стиль интерьера дополняют высококачественные материалы отделки – натуральная кожа в двух расцветках (черном и коричневом).
Каждая деталь, каждый элемент и решение направлены на обеспечение максимального комфорта и удобства.
Эргономичная форма водительского сиденья подойдет водителям любого роста и телосложения. Кожа "Наппа" в отделке, полный набор электрических регулировок, обогрев, вентиляция и массаж – все это доступно водителю.
Многофункциональный руль с укороченным ободом обтянут натуральной кожей и удобно лежит в руке. Органы управления, расположенные на спицах рулевого колеса, позволяют не отвлекаться от дороги во время движения.
В салоне J8 все места важны. Кресло-оттоманка с выдвижным упором для ног доступно переднему пассажиру. Пассажиры второго ряда также оценят высокий комфорт от поездки, поскольку им доступен широкий диапазон регулировки угла наклона спинки.
Могу тебе доверять
Благодаря прочному кузову, набору систем безопасности, мощному двигателю, современной трансмиссии, системе постоянного полного привода и электронным помощникам для езды по бездорожью J8 станет надежным и комфортным спутником как в повседневных делах, так и в незабываемых приключениях на дальние расстояния.
JAECOO J8 оснащен усовершенствованной системой помощи водителю, в которую входят:
- адаптивный круиз-контроль;
- ассистент движения в пробках / интеллектуальный ассистент круиза;
- система автоматического экстренного торможения;
- система предупреждения о столкновении спереди;
- предупреждение о покидании полосы;
- система помощи при перестроении / аварийного удержания в полосе;
- система помощи при смене полосы;
- система автопереключения ближнего/дальнего света;
- система мониторинга слепых зон;
- предупреждение о заднем перекрестном столкновении.
За безопасное вождение также отвечают задние и передние датчики парковки, система кругового обзора на 360 градусов, функция наклона зеркал при движении задним ходом, система мониторинга давления и температуры в шинах, предупреждение о превышении скорости и ограничитель скорости.
В авто предусмотрены также:
- подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые передние подушки безопасности, шторки безопасности;
- передние ремни безопасности с регулировкой по высоте;
- система крепления детских кресел Isofix ("Изофикс") для второго ряда;
- детский замок с электроприводом;
- автоматическое включение работы дворников при дожде;
- функция отсрочки выключения фар;
- полноразмерное запасное колесо;
- автоматическое запирание дверей на скорости;
- предупреждение при опасности при открытии дверей;
- автоматическое переключение между ближним и дальним светом.
Техничный, плавный, экономичный
Премиальный автомобиль впечатляет своим совершенством во всех аспектах – от дизайна до технического оснащения. Мощный двигатель J8 обеспечивает уверенное передвижение на дальние расстояния, а современная трансмиссия плавно переключает передачи, снижая расход топлива. Его расход по городу на 100 км – 10,3 л; по трассе – 6,8 л; смешанный – 8,1 л.
Продвинутая система полного привода с электронным управлением адаптируется к различным дорожным условиям, гарантируя безопасность и комфорт во время поездки.
Благодаря преселективной семиступенчатой автоматической трансмиссии JAECOO J8 обеспечивает невероятно быстрое и плавное переключение скоростей, которое остается практически незаметным для водителя. Процесс смены передач занимает всего две десятых секунды.
Интеллектуальная система полного привода нового J8 легко справляется с любыми условиями дорожного покрытия: мокрый асфальт, рыхлый песок или лед. Она самостоятельно адаптируется к текущей ситуации, обеспечивая мгновенное реагирование и точность управления. Время отклика системы составляет доли секунды.
Мультимедийная начинка
Проекционный дисплей выводит самую важную информацию прямо на лобовое стекло, обеспечивая максимальный комфорт и безопасность для водителя. А благодаря динамикам, встроенным в передний подголовник, за рулем J8 можно ощутить себя словно на концерте. При входящем звонке громкость динамиков не помешает другим пассажирам.
Аудиосистема премиум-класса от Sony (Сони) с 14 динамиками и уникальной технологией цифровой обработки сигнала подарит объемное и насыщенное звучание. А мощный восьмиядерный процессор обеспечит мгновенную загрузку мультимедийной системы и реакцию на команды.
Общая диагональ приборной панели, совмещенной с дисплеем мультимедиа, – 24,6 дюйма. Изогнутые края экрана гарантируют отличную читаемость при любом освещении.
J8 способен меняться и адаптироваться под ваше настроение. Система фоновой подсветки салона предлагает 255 цветов на выбор – от динамичного красного до романтичных оттенков фиолетового.
Узнать подробнее о кроссовере можно на сайте.
Стартовая цена JAECOO J8 от 3 999 000 рублей в Автоцентре АНТ.
Автоцентр АНТ
Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 249д
Тел.: (3852) 230-010
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