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Преподаватель колледжа из Волгограда уволился из-за фото кактуса

По словам мужчины, несколько дней после снимка с ним никто не разговаривал

13 марта 2024, 09:32, ИА Амител

Кактус / Фото: pxhere.com/ru/photo/171
Кактус / Фото: pxhere.com/ru/photo/171

Преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий Алексей Жданов рассказал о том, что ему пришлось уволиться после фотографии кактуса, отправленной в рабочий чат. Его слова передает РИА Новости.

По словам Жданова, он четыре года проработал в Волгоградском колледже управления и новых технологий. 9 марта мужчина отправил в чат с коллегами две фотографии кактусов, после чего его удалили из чата и не разговаривали с ним несколько дней.

"Когда позвонил заместителю директора, чтобы выяснить, что происходит, меня пригласили на беседу по поводу "неприятной ситуации". Говорю, я не хочу разбираться, скажите причину или я уволюсь. Я написал заявление дистанционно и отправил его снимок руководству", – сказал преподаватель.

Позднее, как отметил Жданов, студенты рассказали, что, по словам заведующей отделением, он отправил в чат "шутку ниже пояса". 

В колледже рассказали, что сотрудник уволился по собственному желанию.

забавные истории образование

Комментарии 19

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Гость

09:41:21 13-03-2024

Преподавателей колледжа вместе с администрацией срочно проверить на вменяемость и употребление запрещенных веществ.

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Гость

10:10:25 13-03-2024

Гость (09:41:21 13-03-2024) Преподавателей колледжа вместе с администрацией срочно прове... Вот в точку! К чему абсурд плодить??? Или это правящим кругам выгодно???

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Гость

10:42:49 13-03-2024

Гость (09:41:21 13-03-2024) Преподавателей колледжа вместе с администрацией срочно прове...
А где вы администрацию вменяемую видели? Черти просто какие-то везде. Скоро в образовании одни полоумные старухи останутся, которые не то, чтобы научить, сами ничерта не знают.

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Гость

09:54:09 13-03-2024

Если за сережки с радугой под стражу, то чем он лучше.
Правильной дорогой идём товарищи!

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Гость

10:09:39 13-03-2024

БРЕД! Зачем реагировать на мнения неадекватных людей???

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Гость

10:10:05 13-03-2024

Чувак сам уволился. В чате повыделывался перед бабами. Они не оценили, а он слился.

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гость

10:14:15 13-03-2024

препод. в чат кафедры выложил фотку кактуса похожий на мужской орган. наверно сглупил. но не увольнять же за это...

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Гость

18:04:15 13-03-2024

гость (10:14:15 13-03-2024) препод. в чат кафедры выложил фотку кактуса похожий на мужск... Вы сами оценили этого препода:"сглупил". Похоже, увольнение произошло не из-за кактуса, а из-за глупости мужика как основной его характеристики.

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Гость

10:34:41 13-03-2024

Просто у кого то из руководства колледжа, геморой. А как туз посчитали тонким намеком. Кто то обиделся.

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Гость

10:52:23 13-03-2024

видимо это было последней каплей. Достал всех, но не знали как избавиться. в общем тема не раскрыта

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Элен без ребят

11:03:06 13-03-2024

фотограф-любитель достал весь чатик своими фоточками?

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Гость

11:34:36 13-03-2024

Фото, которое он отправил в чат нельзя показать в статье?

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Гость

11:45:40 13-03-2024

То есть директор захотела с ним поговорить, а он написал заявление об увольнении по собственному желанию? Его дело, чего теперь жаловаться?

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Гость

12:02:13 13-03-2024

где та самая фотка? без неё трудно принять чью-то сторону )))

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Гость

20:58:18 13-03-2024

Гость (12:02:13 13-03-2024) где та самая фотка? без неё трудно принять чью-то сторону ))...
Там фотка мохнатого кактуса, длина которого превышает ширину. Ну, ты понял(а). Так и на огурцы можно реагировать и на любой продолговатый предмет. Там реально всех надо к доктору на освидетельствование. А администрацию всю, безусловно, уволить. За глупость.

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Дмитрий

15:53:28 13-03-2024

Необходимо уволить преподавательниц, у которых в их тупых и бестолковых головах возникают такие мысли, или их просто никто не любит, вот у них и "недосып". Я собираю коллекцию суккулентов и ничего подобного не встречал. Преподавателя восстановить. Данный вопрос необходимо поднять и отправить этих женщин к психиатру и сексопотологу, после решить вопрос об их профпригодности преподавания.

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Гость

16:02:33 13-03-2024

Все комментаторы правы!... Единогласно! Все дураки!!!...

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Олег

16:18:50 13-03-2024

Игра детская была - что на что похоже.
А еще мултфильм с песенкой Облака - белокрылые лошадки. В этом мультике они смотрели на облака и решали на что они похожи.
Ё -мое, этож как надо долго воздерживаться чтоб во всем пип-писки видеть? К доктору по профилю..срочно.

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Олег

16:21:02 13-03-2024

Кактус оставил? - подумай сперва.
Вдруг где-то рядом Беда-голова!

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