Преподаватель колледжа из Волгограда уволился из-за фото кактуса
По словам мужчины, несколько дней после снимка с ним никто не разговаривал
13 марта 2024, 09:32, ИА Амител
Преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий Алексей Жданов рассказал о том, что ему пришлось уволиться после фотографии кактуса, отправленной в рабочий чат. Его слова передает РИА Новости.
По словам Жданова, он четыре года проработал в Волгоградском колледже управления и новых технологий. 9 марта мужчина отправил в чат с коллегами две фотографии кактусов, после чего его удалили из чата и не разговаривали с ним несколько дней.
"Когда позвонил заместителю директора, чтобы выяснить, что происходит, меня пригласили на беседу по поводу "неприятной ситуации". Говорю, я не хочу разбираться, скажите причину или я уволюсь. Я написал заявление дистанционно и отправил его снимок руководству", – сказал преподаватель.
Позднее, как отметил Жданов, студенты рассказали, что, по словам заведующей отделением, он отправил в чат "шутку ниже пояса".
В колледже рассказали, что сотрудник уволился по собственному желанию.
09:41:21 13-03-2024
Преподавателей колледжа вместе с администрацией срочно проверить на вменяемость и употребление запрещенных веществ.
10:10:25 13-03-2024
Гость (09:41:21 13-03-2024) Преподавателей колледжа вместе с администрацией срочно прове... Вот в точку! К чему абсурд плодить??? Или это правящим кругам выгодно???
10:42:49 13-03-2024
Гость (09:41:21 13-03-2024) Преподавателей колледжа вместе с администрацией срочно прове...
А где вы администрацию вменяемую видели? Черти просто какие-то везде. Скоро в образовании одни полоумные старухи останутся, которые не то, чтобы научить, сами ничерта не знают.
09:54:09 13-03-2024
Если за сережки с радугой под стражу, то чем он лучше.
Правильной дорогой идём товарищи!
10:09:39 13-03-2024
БРЕД! Зачем реагировать на мнения неадекватных людей???
10:10:05 13-03-2024
Чувак сам уволился. В чате повыделывался перед бабами. Они не оценили, а он слился.
10:14:15 13-03-2024
препод. в чат кафедры выложил фотку кактуса похожий на мужской орган. наверно сглупил. но не увольнять же за это...
18:04:15 13-03-2024
гость (10:14:15 13-03-2024) препод. в чат кафедры выложил фотку кактуса похожий на мужск... Вы сами оценили этого препода:"сглупил". Похоже, увольнение произошло не из-за кактуса, а из-за глупости мужика как основной его характеристики.
10:34:41 13-03-2024
Просто у кого то из руководства колледжа, геморой. А как туз посчитали тонким намеком. Кто то обиделся.
10:52:23 13-03-2024
видимо это было последней каплей. Достал всех, но не знали как избавиться. в общем тема не раскрыта
11:03:06 13-03-2024
фотограф-любитель достал весь чатик своими фоточками?
11:34:36 13-03-2024
Фото, которое он отправил в чат нельзя показать в статье?
11:45:40 13-03-2024
То есть директор захотела с ним поговорить, а он написал заявление об увольнении по собственному желанию? Его дело, чего теперь жаловаться?
12:02:13 13-03-2024
где та самая фотка? без неё трудно принять чью-то сторону )))
20:58:18 13-03-2024
Гость (12:02:13 13-03-2024) где та самая фотка? без неё трудно принять чью-то сторону ))...
Там фотка мохнатого кактуса, длина которого превышает ширину. Ну, ты понял(а). Так и на огурцы можно реагировать и на любой продолговатый предмет. Там реально всех надо к доктору на освидетельствование. А администрацию всю, безусловно, уволить. За глупость.
15:53:28 13-03-2024
Необходимо уволить преподавательниц, у которых в их тупых и бестолковых головах возникают такие мысли, или их просто никто не любит, вот у них и "недосып". Я собираю коллекцию суккулентов и ничего подобного не встречал. Преподавателя восстановить. Данный вопрос необходимо поднять и отправить этих женщин к психиатру и сексопотологу, после решить вопрос об их профпригодности преподавания.
16:02:33 13-03-2024
Все комментаторы правы!... Единогласно! Все дураки!!!...
16:18:50 13-03-2024
Игра детская была - что на что похоже.
А еще мултфильм с песенкой Облака - белокрылые лошадки. В этом мультике они смотрели на облака и решали на что они похожи.
Ё -мое, этож как надо долго воздерживаться чтоб во всем пип-писки видеть? К доктору по профилю..срочно.
16:21:02 13-03-2024
Кактус оставил? - подумай сперва.
Вдруг где-то рядом Беда-голова!