Преподаватель колледжа из Волгограда уволился из-за фото кактуса

По словам мужчины, несколько дней после снимка с ним никто не разговаривал

13 марта 2024, 09:32, ИА Амител

Кактус / Фото: pxhere.com/ru/photo/171

Преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий Алексей Жданов рассказал о том, что ему пришлось уволиться после фотографии кактуса, отправленной в рабочий чат. Его слова передает РИА Новости.

По словам Жданова, он четыре года проработал в Волгоградском колледже управления и новых технологий. 9 марта мужчина отправил в чат с коллегами две фотографии кактусов, после чего его удалили из чата и не разговаривали с ним несколько дней.

"Когда позвонил заместителю директора, чтобы выяснить, что происходит, меня пригласили на беседу по поводу "неприятной ситуации". Говорю, я не хочу разбираться, скажите причину или я уволюсь. Я написал заявление дистанционно и отправил его снимок руководству", – сказал преподаватель.

Позднее, как отметил Жданов, студенты рассказали, что, по словам заведующей отделением, он отправил в чат "шутку ниже пояса".

В колледже рассказали, что сотрудник уволился по собственному желанию.