Преподобный Иоанн Лествичник. Что приготовить и о чём молиться 26 марта
Память преподобного Иоанна Лествичника чтят православные в воскресенье, 26 марта
26 марта 2023, 06:28, Анастасия Бичакова
Четвёртая седмица Великого поста в этом году началась 20 марта. Её завершает "переходное" воскресенье, 26 марта, посвящённое преподобному Иоанну Лествичнику.
Кто такой Лествичник, что сегодня съесть и что нельзя делать – в материале amic.ru.
Кто такой Иоанн Лествичник?
Преподобный Иоанн Лествичник – христианский богослов и игумен Синайского монастыря.
По словам митрополита Антония Сурожского, он "сделал попытку нам показать, как из глубины греховной <...> мы можем вырасти в полную меру той святости, которая нам предложена Крестом и любовью Господней".
Монахи чтят творение Иоанна – "Лествицу". Её рекомендуют перечитывать и мирянам во время Великого поста. Это учение о восхождении к Господу, когда возрастание в христианстве достигают через подвиги.
О чём молиться Иоанну Лествичнику?
Что можно есть 26 марта?
Что категорически запрещено делать?
Категорически запрещено 26 марта шуметь и ругаться. Кроме того, следует избегать сплетен и пустых разговоров.
Также на Иоанна Лествичника не рекомендуют заниматься тяжёлой физической работой и одеваться в чёрное. Иначе есть риск накликать на себя неприятности.
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