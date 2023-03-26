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Преподобный Иоанн Лествичник. Что приготовить и о чём молиться 26 марта

Память преподобного Иоанна Лествичника чтят православные в воскресенье, 26 марта

26 марта 2023, 06:28, Анастасия Бичакова

Фото pixabay com
Фото pixabay com

Четвёртая седмица Великого поста в этом году началась 20 марта. Её завершает "переходное" воскресенье, 26 марта, посвящённое преподобному Иоанну Лествичнику.

Кто такой Лествичник, что сегодня съесть и что нельзя делать – в материале amic.ru.

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Кто такой Иоанн Лествичник?

Преподобный Иоанн Лествичник – христианский богослов и игумен Синайского монастыря.

По словам митрополита Антония Сурожского, он "сделал попытку нам показать, как из глубины греховной <...> мы можем вырасти в полную меру той святости, которая нам предложена Крестом и любовью Господней".

Монахи чтят творение Иоанна – "Лествицу". Её рекомендуют перечитывать и мирянам во время Великого поста. Это учение о восхождении к Господу, когда возрастание в христианстве достигают через подвиги.

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О чём молиться Иоанну Лествичнику?

Иоанну Лествичнику можно молиться об очищении от греховной нечистоты, искоренении пороков и страстей, а также наставлении на путь истинный.
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Что можно есть 26 марта?

В воскресенье, 26 марта, можно есть варёную еду с растительным маслом. Кроме того, разрешается выпить немного вина.
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Что категорически запрещено делать?

Категорически запрещено 26 марта шуметь и ругаться. Кроме того, следует избегать сплетен и пустых разговоров.

Также на Иоанна Лествичника не рекомендуют заниматься тяжёлой физической работой и одеваться в чёрное. Иначе есть риск накликать на себя неприятности.

Фото: armih.ru

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