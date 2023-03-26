Преподобный Иоанн Лествичник. Что приготовить и о чём молиться 26 марта

Преподобный Иоанн Лествичник – христианский богослов и игумен Синайского монастыря.

По словам митрополита Антония Сурожского, он "сделал попытку нам показать, как из глубины греховной <...> мы можем вырасти в полную меру той святости, которая нам предложена Крестом и любовью Господней".

Монахи чтят творение Иоанна – "Лествицу". Её рекомендуют перечитывать и мирянам во время Великого поста. Это учение о восхождении к Господу, когда возрастание в христианстве достигают через подвиги.